Amplio interés en el encuentro ‘Comedores responsables Km 0’ del GDR en Zas

Encuentro 'Comedores Responsables KM 0' del GDR celebrado en Zas Cedida

Zas acogió esta semana el encuentro del proyecto ‘Comedores Responsables Km 0’, una iniciativa impulsada por ocho Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) de Galicia. El objetivo es fomentar una alimentación más saludable, sostenible y de proximidad en los comedores de colectividades, especialmente en los escolares y sociales.

El acto contó con la presencia de José Antonio Vila García, gerente del GDR Costa da Morte, junto a Rocío García Carregal y Jesús de la Fuente Blanco, responsables de la asistencia técnica del programa. Durante su intervención, Vila García destacó “a excelente acollida que está a ter esta iniciativa na nosa comarca, o que reflicte o compromiso crecente de concellos, produtores, centros educativos e comedores de colectividades por avanzar cara a un modelo alimentario máis responsable e ligado ao territorio”.

El gerente del GDR añadió que “desde o GDR Costa da Morte traballamos para acompañar este proceso, conectando ás persoas e entidades que fan posible que o consumo de produtos locais sexa unha realidade nos comedores galegos”. El encuentro reunió a numerosos representantes municipales, productores agroalimentarios y responsables de comedores escolares y colectivos de la comarca, que aprovecharon la jornada para intercambiar experiencias y establecer posibles líneas de colaboración futuras.

Durante el acto se abordaron las ventajas que supone incorporar productos locales y de temporada en los menús, tanto desde el punto de vista nutricional como económico y medioambiental, además de su papel en el fortalecimiento del tejido rural.