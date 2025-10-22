Mi cuenta

La asociación Comarca de Soneira seguirá adelante bajo la presidencia de Manuel Mourelle

La entidad asegura así su futuro que estaba en el aire

Redacción
22/10/2025 20:15
Manuel Mourelle y Tatiana Rellán
Manuel Mourelle y Tatiana Rellán
AIG

La asociación de empresarios Comarca de Soneira cuenta con una nueva directiva encabezada por Manuel Mourelle Amado, quien ya había presidido la entidad en etapas anteriores. La anterior presidenta, Tatiana Rellán, estuvo al frente durante ocho años y otros dos y medio como entidad gestora, periodo en el que se garantizó la continuidad legal y administrativa evitando su disolución. Rellán señaló que “por fin apareceu un grupo disposto a continuar o proxecto, e iso é positivo”. 

La asociación se entrega al nuevo equipo con la documentación al día y una situación patrimonial definida. Rellán destacó que su objetivo fue preservar el patrimonio y asegurar la continuidad, agradeciendo el compromiso de los socios y la implicación del nuevo equipo. “Esta Asociación é o resultado do traballo de moita xente. Agora queda nas mans dun equipo que a coñece, e iso é unha garantía de estabilidade e continuidade”.

