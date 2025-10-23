La próxima semana empiezan los trabajos de sustitución del césped del campo de fúbol de Baio

Vista del campo municipal Platas Reinoso de Baio Cedida

El Concello de Zas informa de que la próxima semana empiezan las obras de sustitución del césped de hierba artificial y de otros equipamientos deportivos en el campo de fútbol Platas Reinoso de Baio.

La financiaciòn corre a cargo del propio Concello, que va a invertir en la actuación 264.905,89 euros.

Los trabajos se centran en el cambio del césped de hierba artificial que fue instalado en el año 2007 y que presenta un evidente desgaste creando un terreno de juego excesivamente “duro”.

El tapete se sustituirá por otro de última generación que reúne todos los requisitos de las normas UNE EN15330-1:2014 y con una base elástica para permitir una mejor amortiguación.

Dentro de las mejoras que acometerá el Ayuntamiento de Zas en el campo municipal Platas Reinoso también se incluye la renovación de los equipos deportivos tales como las porterías de fútbol 11 y fútbol 7, así como los banderines.

Además se instalarán nuevos asientos en las gradas existentes y un marcador electrónico. La firma Mondo Ibérica, S.A.U. será la empresa encargada de realizar los trabajos que tienen un plazo de ejecución de dos meses.

Ante el inminente comienzo de las obras, el próximo fin de semana será el último en el que los equipos del CD Baio y del CD Concello de Zas jueguen sus compromisos ligueros en el campo baiés.

Mientras se prolonguen los trabajos, ambos clubes trasladarán tanto sus entrenamientos como sus partids de liga al campo municipal de San Andrés.

El Platas Reinoso es el campo habitual que usa el CD Baio así como las diferentes categorías base del CD Concello de Zas.

Debido a su situación geográfica, también es el lugar elegido para desarrollar las escuelas deportivas del RC Deportivo de A Coruña, las escuelas de porteros y de árbitros, entrenamientos de las selecciones de la Costa, y otros encuentros deportivos.