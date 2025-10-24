Alumnado do IES Maximino Romero de Baio recibe dous galardóns en Argallando.gal
O certame pon en práctica o talento dixital e a capacidade de resolución de problemas
O alumnado de 3º e 4º da ESO do IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) é un dos gañadores por partida doble do certame Argallando.gal, que organizan o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia da Xunta.
O alumnado do instituto baiés –coordinado polos mestres Fina Paulos e Óscar Rey, coa colaboración de Francisco Velo– foi galardonado polos proxectos ‘Namórate do rural’ e ‘ O Cabazo da memoria’.
O centro Gaiás Tech da Cidade da Cultura de Santiago acolleu este venres o acto de entrega dos premios, a cargo do presidente do CPEIG, Fernando Suárez, e o director de Área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Miguel Rodríguez Quelle. Ao acto tamén asistiron os responsables e formadores do equipo de Argallando.gal, así como os estudantes premiados e os seus acompañantes. A iniciativa Argallando.gal, enmarcada no programa “Tech Kids”, ten como obxectivo poñer en práctica o talento dixital da rapazada e a súa capacidade de resolución de problemas ao tempo que desenvolven competencias persoais a través dunha contorna
colaborativa.
O IES Maximino Romero, é un dos gañadores na categoría Serea co proxecto ‘Namórate do rural’, desenvolto polo alumnado de Educación Dixital. A iniciativa recolleu lendas, contos e relatos da tradición oral da Costa da Morte, que foron xeolocalizados e dixitalizados, permitindo así conservar e difundir o patrimonio inmaterial da comarca mediante ferramentas tecnolóxicas actuais.
Pola súa banda, ‘O Cabazo da memoria’, impulsado desde a materia de Intelixencia Artificial para a sociedade, foi premiado na categoría Árbore senlleira. Neste proxecto, o alumnado fixo uso dos Polos Creativos e das posibilidades da intelixencia artificial para animar fotografías antigas e darlles voz a través da radio, poñendo en valor a memoria colectiva e o vínculo co territorio.
“Estes recoñecementos poñen en evidencia o compromiso do centro co aprendizaxe baseado en proxectos e co uso responsable e creativo das novas tecnoloxías, achegando ao alumnado á realidade do seu entorno e á importancia de preservar as súas raíces culturais”, sinalan desde o centro baiés.