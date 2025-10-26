Avances en la investigación arqueológica del CSIC en la Pedra do Altar de Brandomil

El equipo del CSIC reunido recientemente con los arqueólogos del yacimiento de Brandomil Fundación Brandomil

La Fundación Brandomil continúa avanzando en la investigación arqueológica del entorno de Pedra do Altar gracias a la colaboración con el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC). Los trabajos más recientes, desarrollados con técnicas no invasivas, han permitido obtener resultados prometedores sobre la posible existencia de estructuras de gran relevancia arqueológica bajo el subsuelo.

El equipo del INCIPIT, integrado por los investigadores Pastor Fábrega y Carlos Otero, presentó a la Fundación los resultados obtenidos en los últimos meses en las parcelas de la entidad, en una reunión que contó con la participación de los arqueólogos Lino Gorgoso y Verónica Silva.

La antigua villa romana de Brandomil tendrá una nueva fase de excavaciones Más información

Los estudios se llevaron a cabo mediante un conjunto de metodologías punteras en el ámbito de la investigación arqueológica no intrusiva, como el uso de drones equipados con tecnología lidar, geofísica con magnetometría (gradiómetro) y radar de penetración terrestre (georradar). La combinación de estas técnicas ha permitido generar una representación precisa del terreno y facilitar la interpretación de diversas estructuras de interés, lo que marca un paso importante en la comprensión del yacimiento.

Gracias a esta colaboración con el CSIC, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tiene previsto realizar una inversión económica destinada a verificar los resultados obtenidos mediante una nueva excavación arqueológica que se llevará a cabo próximamente. Esta intervención permitirá contrastar sobre el terreno las hipótesis formuladas a partir de los estudios geofísicos y definir con mayor exactitud el alcance de los hallazgos detectados.