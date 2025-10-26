‘Pupa’ y ‘Coas mans baleiras’ triunfan en la quinta edición de los Premios Fouciño de Baio

Premiados de los Premios Fouciño Ale Romero

La quinta edición de los Premios Fouciño celebró el sábado su gala final en Baio con la entrega de galardones y una programación que combinó cine, música y participación vecinal. El jurado decidió otorgar el premio de la categoría general a ‘Pupa’, de Antía Carreira, “pola súa mensaxe: unha reflexión sobre a identidade, os coidados e habitar corpos nunha sociedade hostil. Por unha sobrecolledora posta en escena, unha dirección de arte e fotografía espectaculares e unha banda sonora inspirador”.

En la categoría escolar, el reconocimiento recayó en ‘Coas mans baleiras’, del CEIP San Vicenzo de Vimianzo, valorado “pola utilización do cinema como recurso educativo para a creación dos espectadores, espectadoras e profesionais da creación do futuro. Tanto polo traballo colectivo do alumnado, como pola implicación absoluta do centro á hora de apostar pola educación audiovisual desde a base”.

El público también emitió su propio veredicto. En la categoría general, la pieza más votada fue ‘Maltrix’, de Sandra Ramilo, que tuvo su estreno mundial durante el certamen. En la categoría escolar, el reconocimiento popular fue para ‘A verdade que calamos’, realizada por el alumnado del IES Isidro Parga Pondal de Carballo.

Además, el concurso de escaparates, organizado en colaboración con los comerciantes locales a través de BaiON, tuvo como ganador a Calzados Paco Home, mientras que el Fouciño de Honra fue entregado a la anterior organización del certamen, en reconocimiento a su labor en el impulso del festival.

Gran fiesta audiovisual

La gala, que cerró tres días de actividades, se convirtió en una gran fiesta del audiovisual y la música en gallego. El público disfrutó de las actuaciones de Antía Muíño, Ulex, 9Louro, Tonita y un showcase de Xian Pais, completando un cartel que apostó por los nuevos talentos y por la promoción de la lengua gallega a través de la cultura.

El certamen, organizado por la Asociación Cultural Premios Fouciño con la colaboración del Concello de Zas, reunió a creadores, alumnado y amantes del cine de toda Galicia. Desde su primera edición, los Premios Fouciño se han consolidado como un punto de encuentro para el sector audiovisual gallego y una referencia en la Costa da Morte.

En esta quinta edición participaron seis producciones en la categoría general: ‘A pena das troiteiras’, de Luján Monteiro y Alba López; ‘Somnia’, de Cristóbal Añón Blanco; ‘Santa Compaña’, de Mateo Bouzada; ‘Solposto’, de Iago Lourido; ‘Pupa’, de Antía Carreira; y ‘Maltrix’, de Sandra Ramilo, que se estrenó internacionalmente en el certamen.

Una de las actividades de los Premios Fouciño Ale Romero

En la categoría escolar compitieron centros de distintas localidades gallegas, entre ellos el IES Valadares de Vigo con 'Un can galego' (Un chien galicien); el CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo que resultó ganador; el CPIP Cabo da Area de Laxe con ‘Redes’; el IES Maximino Romero de Lema de Baio con’ Párao, actúa!’; el CEIP Plurilingüe da Espiñeira de Aldán con otra versión de ‘Coas mans baleiras' y el IES Parga Pondal.

El festival arrancó el jueves con la proyección de ‘Pura’, cortometraje de Carmen Méndez, ganadora del Mestre Mateo 2025, y un coloquio con la directora. El viernes estuvo dedicado al alumnado, con sesiones matinales orientadas a la educación audiovisual, mientras que por la tarde el público asistió a proyecciones centradas en la diversidad, con obras como ‘Delincuente’, ‘O Coidado’, ‘Abellón’ y ‘La casa de la abuela’. La jornada concluyó con la música de Sofi Peries, Ramón Carballo y DJ Tristón, además de un concurso de karaoke cinéfilo.

El sábado, día grande del festival, se proyectaron los cortos finalistas y se presentaron otras producciones fuera de concurso, como ‘Un peixe é un peixe é un peixe’, de Marilar Alexandre y Alberto Pombo, y un adelanto de ‘A costa e os castelos’, de Alejandro Gándara. Los Premios Fouciño nacieron con la intención de dinamizar la Costa da Morte y combatir su aislamiento cultural, acercando a un entorno rural como Zas una programación innovadora y de vanguardia.