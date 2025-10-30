Mi cuenta

Avanzan a buen ritmo las obras de sustitución del césped en el campo de fútbol de Baio

La empresa adjudicataria dispone de dos meses de plazo para completar las obras

Redacción
30/10/2025 22:17
Manuel Muíño y José Brenlla supervisando ayer el estado de los trabajos
Manuel Muíño y José Brenlla supervisando ayer el estado de los trabajos
Cedida

Las obras de sustitución del césped del campo de fútbol Platas Reinoso de Baio por otro tapete sintético de última generación, ya están en marcha. 

La empresa adjudicataria, Mondo Ibérica, dispone de dos meses para completar los trabajos. 

En el proyecto se incluye asimismo la renovación de los equipamientos deportivos, caso de las porterías de fútbol 11 y 7 y de los banderines. También se instalarán nuevos asientos en las gradas, así como un marcador electrónico, además de reformar la cantina. 

Durante la fase de ejecución de los trabajos los equipos del CD Baio y del CD Concello de Zas entrenarán y jugarán sus partidos en el campo de Zas. 

El alcalde, Manuel Muíño, y el teniente de alcalde, José Manuel Brenlla, comprobaron este jueves el estado de las actuaciones. 

