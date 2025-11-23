Mi cuenta

Las últimas excavaciones en Brandomil sacan a la luz piezas con una antigüedad de 1.900 años

La  campaña arqueológica en curso está financiada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude  de la Xunta de Galicia 

Redacción
23/11/2025 23:26
Pruebas con el gradiómetro realizadas antes del pasado verano
EC

Las labores de prospección que se está llevando a cabo en el yacimiento romano de Brandomil, en el municipio de Zas, sigue deparando sorpresas en forma de nuevos hallazgos. 

Las excavaciones realizadas en la primera semana de la nueva campaña de intervención arqueológica financiada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y que se desarrolla en las fincas adquiridas en su día por la Fundación Brandomil, han servido para confirmar la existencia de muros de época romana en los que se ha localizado piezas asociadas con una antigüedad de entre 1.800 y 1.900 años. 

Estos trabajos siguen a los de prospección magnética de última tecnología realizados por un equipo especializado del Centro Superior de Investigaciones Científicas, mediante el empleo de técnicas no intrusivas en el terreno que permitieron identificar varias estructuras y, con ello, diseñar nuevas intervenciones. 

Con anterioridad, en 2023, se descubrió una domus romana de época altoimperial (siglo I al II de nuestra era).

