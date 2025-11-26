La Xunta invirtió más de 158.000 euros en la mejora de infraestructuras rurales en Zas

Do Campo estuvo acompañado por representantes del gobierno y del grupo municipal del PP Cedida

A través del Plan Camiña 2025-26 y del Plan Marco 2024-25, la Xunta de Galicia invierte más de 158.000 euros en la mejora de infraestructuras rurales en Zas.

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, se desplazó este miércoles hasta el municipio para comprobar los trabajos realizados en los accesos a Meanos, actuación financiada con cargo a uno de esos planes, mientras que el Plan Marco permite acometer en el mismo municipio la mejora de la capa de rodadura de caminos en Pudenza, Brandomil y Gomarís (inversión de 78.000 euros).

Durante la visita Do Campo destacó que a través de estas iniciativas, “a Xunta mantén o compromiso coa promoción e coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego”.

El Plan Camiña Rural de la Consellería de Medio Rural para el período 2025-2026 está dotado con cerca de 19,5 millones de euros de fondos propios de la Xunta de Galicia.

En la provincia de A Coruña resultaron beneficiados 86 ayuntamientos que recibieron más de 5,5 millones de euros.

En la Costa da Morte las ayudas, por importe de más de 1,1 millones de euros, llegaron 16 municipios.

En Bergantiños, Soneira y Fisterra las inversiones del Plan Marco alcanzaron el 1 millón de euros y de ellas se beneficiaron 16 ayuntamientos.