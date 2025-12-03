Mi cuenta

Baio presenta los vídeos del proyecto Tierra de Oportunidades 2025-Costa da Morte

El acto, reunió a emprendedores, representantes institucionales y vecinos interesados en el desarrollo rural y la innovación en la comarca

Redacción
03/12/2025 19:57
La mesa redonda sobre ayudas públicas| cedida
La mesa redonda sobre ayudas públicas| cedida
 El Centro Sociocultural de Baio acogió el martes pasado la presentación de los vídeos del proyecto “Tierra de Oportunidades 2025 – Costa da Morte”, impulsado por la Asociación Costa da Morte – GDR con financiación de CaixaBank. 

Cerca de 50 personas asistieron al acto, que contó con la apertura de José Antonio Vila García (GDR) y una intervención de Rafael Suárez Pais (CaixaBank).

 Se celebró una mesa redonda sobre ayudas públicas con Rosa Sánchez Martínez (ADL de Vimianzo), Guillermo González Díez (gerente del Galp) y Vila García, seguida de la proyección de los vídeos, en la que protagonistas como Ana Trasariz, Casa da Marola, Despensa D’Lujo, Espazo Nature y Lar de Canedo compartieron sus experiencias.

El proyecto busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el medio rural, ofreciendo ejemplos inspiradores y oportunidades de desarrollo económico en la comarca. 

El acto concluyó con las palabras de Manuel Muíño Espasandín, presidente del GDR, resaltando el potencial transformador del emprendimiento y la importancia de mantener vivo el compromiso con el futuro de la Costa da Morte, seguido de un pequeño aperitivo que favoreció el intercambio de ideas entre los asistentes. 

