Baio presenta los vídeos del proyecto Tierra de Oportunidades 2025-Costa da Morte

La mesa redonda sobre ayudas públicas| cedida

El Centro Sociocultural de Baio acogió el martes pasado la presentación de los vídeos del proyecto “Tierra de Oportunidades 2025 – Costa da Morte”, impulsado por la Asociación Costa da Morte – GDR con financiación de CaixaBank.

Cerca de 50 personas asistieron al acto, que contó con la apertura de José Antonio Vila García (GDR) y una intervención de Rafael Suárez Pais (CaixaBank).

Se celebró una mesa redonda sobre ayudas públicas con Rosa Sánchez Martínez (ADL de Vimianzo), Guillermo González Díez (gerente del Galp) y Vila García, seguida de la proyección de los vídeos, en la que protagonistas como Ana Trasariz, Casa da Marola, Despensa D’Lujo, Espazo Nature y Lar de Canedo compartieron sus experiencias.

El proyecto busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el medio rural, ofreciendo ejemplos inspiradores y oportunidades de desarrollo económico en la comarca.

El acto concluyó con las palabras de Manuel Muíño Espasandín, presidente del GDR, resaltando el potencial transformador del emprendimiento y la importancia de mantener vivo el compromiso con el futuro de la Costa da Morte, seguido de un pequeño aperitivo que favoreció el intercambio de ideas entre los asistentes.