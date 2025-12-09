Zas impulsa su parque científico y tecnológico con los primeros contactos con empresas

Ricardo Vázquez, de Emalcsca, firma el Libro de Honra acompañado por el alcalde de Zas, Manuel Muíño | cedida EC

El Concello de Zas dio un nuevo paso decisivo para la creación de su Parque Científico y Tecnológico, el primero impulsado íntegramente por un ayuntamiento en la provincia de A Coruña y el primero de carácter municipal en toda Galicia.

La iniciativa situará al municipio como referente de innovación en el norte de la comunidad, al no existir una infraestructura similar en la provincia.

Con motivo del proyecto, se celebró una rueda de prensa en la que el alcalde de Zas, Manuel Muíño explicó que ya existen contactos con empresas interesadas en instalarse en el nuevo parque, procedentes de los sectores eólico, agrogandeiro y tecnológico.

“Estes primeiros pasos son fundamentais para definir un parque útil, adaptado ás necesidades reais do tecido produtivo”, afirmó.

Al acto, celebrado en la casa consistorial, acudieron también el director de I+D+i de Emalcsa, Ricardo Vázquez; el director gerente de la Fundación Universidade da Coruña, Juan José Gómez; y el director adjunto de la misma entidad, Braulio Pérez.

Previamente, el representante de Emalcsa firmó el Libro de Honra del concello, como hicieron en su día el resto de autoridades participantes.

Ricardo Vázquez señaló que esta es una primera toma de contacto para colaborar, destacando que el “proxecto de Zas ofrece un contorno moi interesante para desenvolver novas liñas de I+D en sistemas de abastecemento e tecnoloxías transversais”.

Por su parte, Gómez subrayó que se trata de una “iniciativa pioneira, con pasos firmes e un avance que pronto dará resultados visibles”, mientras que Braulio Pérez anunció que se impulsarán “accións no territorio que faciliten as sinerxías co tecido local”.

Tras la rueda de prensa, los participantes se desplazaron a la zona donde se construirá el Parque Empresarial Tecnolóxico Costa da Morte para conocer in situ la superficie prevista.

Parque pionero

El Concello destacó también la adjudicación de la redacción del Plan Parcial a la empresa Alfonso Botana S.L., con una inversión de 100.000 euros y un plazo máximo de ejecución de 12 meses, sin incluir los plazos sectoriales.

El proyecto estará financiado íntegramente por el ayuntamiento, con la colaboración de la UDC, que realizó el estudio de viabilidad y el diseño. También es responsabilidad municipal la adquisición de los terrenos mediante expropiación.

“En Galicia somos o único concello que vai facer un parque destas características. É unha aposta clara por un modelo de desenvolvemento sostible e innovador”, destacó el alcalde.

El parque se localizará en la parroquia de Lamas, en una superficie próxima a los 400.000 metros cuadrados, de los cuales 375.000 serán de uso útil, entre la carretera Baio–Zas y el río Grande, junto al polígono do Allo y cerca del futuro polígono privado de Os Muiños.

El diseño combinará zonas de investigación, espacios para nuevas empresas y áreas verdes, integradas en un entorno natural. Se proyecta conforme a los requisitos de la International Association of Science Parks (IASP) y de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), con el objetivo de responder a los principales retos de la Costa da Morte.

A diferencia de un parque empresarial convencional, una instalación de este tipo está orientada a fomentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento, así como de organizaciones con alto valor añadido.

Lugar de reunión

+ El alcalde, Manuel Muiño, confirmó que mantiene conversaciones con la Asociación de Empresarios de la Comarca de Soneira para la cesión de un espacio que permita habilitar unas oficinas provisionales del futuro parque.

Estas instalaciones funcionarán como vivero de empresas y como punto de planificación de los distintos espacios del Parque Científico y Tecnológico, incluido el diseño del edificio central, concebido como un referente para la innovación, el emprendimiento y la colaboración entre instituciones y compañías.