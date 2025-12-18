Mi cuenta

Baio se prepara para acoger este fin de semana la segunda edición del Mercado Artesán

Gastronomía, talleres, un monólogo, magia, música y la visita de Papá Noel son otros de los reclamos complementarios

Manuel Froxán Rial
18/12/2025 21:45
La cita volverá a incluir degustación de pinchos como el año pasado | raúl López
La cita volverá a incluir degustación de pinchos como el año pasado | raúl López
Raúl López Molina
El Concello de Zas y la entidad Baion ultiman los preparativos para la segunda edición del Mercado Artesán que se celebra en Baio el próximo fin de semana. La cita supone una apuesta por la artesanía, la cultural y la dinamización social y económica de la localidad baiesa que aspira a consolidarse dentro del calendario festivo del municipio de Zas. 

El mercado abrirá sus puertas el sábado de 11,00 a 20,30 horas. Lo hará con el acto inaugural, en el que estarán presentes el alcalde, Manuel Muíño, y la presidenta de de la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios Baion, Berta Reymundez. 

Posteriormente, la jornada continuará con pinchos y una demostración de tornería en vivo, a cargo de José M. Prado Nimo, con posibilidad de participar sin necesidad de inscripción previa. 

También se impartirá un taller infantil de costura a cargo de Ana Trasariz, que se desarrollará a partir de las 18:00 horas y para el cual no será necesaria inscripción previa. Después, a las 19.30 horas se dará paso a un monólogo a cargo del humorista Celso Sanmartín. El domingo el mercado continuará de 10 a 19 horas, coincidiendo con la tradicional feria de Baio. 

La programación incluye una sesión vermú con ‘O Tren da Unha’ a las 13,30 horas; el espectáculo de magia ‘El mago Paco’ (17,00); y la visita especial de Papá Noel a las 18:00 horas. Además, durante las dos jornadas se contará con servicio de pulpeira. 

El regidor, Manuel Muíño, destaca que “o Mercado Artesán de Baio é unha aposta por crear espazos de encontro arredor da artesanía, da cultura e do lecer, ao tempo que dinamiza a vida social e económica da vila”. 

