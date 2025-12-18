Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

Sabela Nogueira, del IES de Baio, premiada en el concurso de relato oral ‘Tíralle da lingua’

La alumna de cuarto de ESO recibe 250 euros por su historia en gallego

Laura Rodríguez
18/12/2025 21:48
La ganadora del premio, Sabela Nogueira
La ganadora del premio, Sabela Nogueira
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Sabela Nogueira, alumna de cuarto de ESO del IES Maximino Romero Lema de Baio, obtuvo el primer premio en el XXIV concurso de relato oral ‘Tíralle da Lingua’, en la modalidad de 2º Ciclo de ESO e Postobrigatorio, organizado por la Asociación Socio-Pedagóxica Galega.

El certamen busca contribuir a normalizar el uso oral de la lengua gallega y convertirla en instrumento normal de comunicación y creación de historias en el ámbito escolar. Los participantes tuvieron que inventarse una historia en gallego, grabarla y enviarla. La alumna cabanesa recibió un premio de 250 euros. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

sogama navidad v2

Repensando la Navidad en clave ECO
Redacción
Receta de almejas a la marinera

Receta | Almejas a la marinera (o a la gallega)
Redacción
La feria celebrada este jueves en Carballo

La potenciación de la feria será clave en la futura remodelación de la Praza do Concello carballesa
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Carballo conocerá hoy al ganador del concurso para diseñar el edificio social
A. Pérez Cavolo