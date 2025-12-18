Sabela Nogueira, del IES de Baio, premiada en el concurso de relato oral ‘Tíralle da lingua’

La alumna cabanesa del IES de Baio Sabela Nogueira Cedida

Sabela Nogueira, alumna de cuarto de ESO del IES Maximino Romero Lema de Baio, obtuvo el primer premio en el XXIV concurso de relato oral ‘Tíralle da Lingua’, en la modalidad de 2º Ciclo de ESO e Postobrigatorio, organizado por la Asociación Socio-Pedagóxica Galega.

El certamen busca contribuir a normalizar el uso oral de la lengua gallega y convertirla en instrumento normal de comunicación y creación de historias en el ámbito escolar.

Los participantes tuvieron que inventarse una historia en gallego, grabarla y enviarla.

La alumna cabanesa recibió un premio de 250 euros