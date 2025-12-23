Zas presupuesta 30.000 euros para becas y lidera la inversión por habitante en el área

El alcalde de Zas, Manuel Muíño EC

El Concello de Zas prosigue con sus políticas municipales de apoyo a las familias y a los estudiantes a través del programa de becas propias, una iniciativa consolidada que busca favorecer la igualdad de oportunidades.

La comisión evaluadora de las becas Ayuntamiento celebró ya su correspondiente reunión y acordó la concesión de las ayudas, que serán ingresadas directamente en las cuentas de las personas beneficiarias en los próximos días.

Este año el Concello de Zas destina a este apartado un total de 29.100 euros (repartidos en 180 becas), de los 30.000 presupuestados, consolidándose así como el Concello de la Costa da Morte que más fondos invierte por habitante en este tipo de ayudas.

Con una población de 4.199 habitantes, la inversión municipal supera los 6,9 euros por vecino.

Del total de becas, 15 corresponden a estudios universitarios, con un importe cada una de 360 euros; 31 a bachillerato y ciclos superiores (180 euros); 68 a alumnado de ESO y ciclos medios (150); y 66 a educación primaria (120).

Zas también es de los primeros concellos en hacer efectivas estas becas, decisión que agradecen las familias beneficiarias.