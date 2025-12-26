Mi cuenta

Zas

El programa ambiental ‘Espías no Bosque’ cierra el año en Zas con la visita del Apalpador

La aldea de Carreira acoge este sábado la jornada final con varias actividades programadas

Redacción
26/12/2025 21:02
El Apalpador en Carreira este año
El Apalpador en Carreira este año | cedida
EC
 La edición anual del programa ‘Espías no Bosque’, impulsado por la asociación ambiental Senda Nova y financiado por la Diputación de A Coruña, se cierra este sábado en la aldea de Carreira, en el municipio de Zas. 

El Apalpador descenderá desde las montañas del Pico de Meda acompañado de su comitiva al final de la tarde y recibirá a los niños y niñas de Zas y de concellos del entorno en la lareira del local de la Asociación de Veciños O Santiaguiño de Carreira, entidad que, al igual que el Concello de Zas, colabora en la iniciativa. 

Obradoiro y visita guiada

La tarde de actividades comenzará a las 17 horas en la taberna de la asociación de vecinos, donde se impartirán talleres de conocimiento de la naturaleza dirigidos a los más pequeños. Paralelamente, también se celebrará una visita guiada por la aldea para conocer su etnografía y arquitectura tradicional. El recorrido finalizará en el Museo do Liño de Carreira y permitirá descubrir el proceso de elaboración de las prendas de lino, desde la semilla hasta los procesos ancestrales que daban lugar a la obtención del hilo. 

