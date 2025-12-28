Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

El CPI de Zas y el IES de Baio ganan los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas

Lorena Cerdeira coordinó el proyecto ‘Clics seguros en Zas’ y Fina Pailos y Óscar Rey son los autores de ‘Miño en xogo’

Manuel Froxán Rial
28/12/2025 19:35
Vista del IES Maximino Romero de Lema, de Baio
Vista del IES Maximino Romero de Lema, de Baio
EC
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Educación Secundaria Obligatoria que la Xunta de Galicia gestiona en el municipio de Zas acaban de ser reconocidos con los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan en el alumnado las competencias digitales y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés). 

Se trata de ‘Clics seguros en Zas’, coordinado por la profesora Lorena Cerdeira del Centro Público Integrado (CPI) de Zas; y de ‘Miño en xogo’, autoría de los docentes Fina Paulos y Óscar Rey del Instituto Maximino Romero de Lema, de Baio. 

Los proyectos fueron galardonados con el primer premio en la categoría de elaboración de recursos educativos abiertos para alumnado de ESO, uno de ellos en la modalidad individual y otro en la de grupo, que organiza el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. 

Ambas iniciativas se derivan de diversos programas puestos en marcha por el Gobierno gallego para favorecer la competencia digital entre los estudiantes. 

En este sentido, el proyecto del CPI de Zas fue elaborado a partir de la aplicación del recurso educativo abierto ‘Sen medo a facer clic’ del proyecto cREAgal, la plataforma de contenidos educativos en abierto que impulsa la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. 

Es, por lo tanto, el ejemplo de cómo se puede adaptar uno de estos recursos que la Xunta pone a disposición de toda la comunidad educativa gallega a la realidad concreta de un centro para alcanzar el mayor aprovechamiento del mismo. 

‘Clics seguros en Zas’ tiene como objetivo la sensibilización del alumnado de toda la ESO sobre los riesgos y amenazas existentes en la red y en los dispositivos, educando en el uso seguro de la tecnología digital. 

Además, el proyecto hace hincapié en las dificultades que origina la brecha digital. 

Este proyecto recibió también el premio del II Concurso de iniciativas didácticas sobre Tecnología para el Bien Común que organiza Ingeniería sin fronteras.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La corporación de Carballo reunida en una de sus últimas sesiones

Carballo aprobará hoy el presupuesto más alto de su historia con 6,3 millones de euros en inversiones reales
A. Pérez Cavolo
Daños en el cartel informativo de la playa de Balarés

Los temporales causan varios daños en las infraestructuras de la playa de Balarés
Redacción
La feria carballesa estuvo de lo más concurrida

Animadas ferias en Carballo y Cee
Redacción
Los cantos de Nadal fueron otro de los atractivos de la feria celebrada este domingo en Carballo

Fiestas infantiles en Malpica y Dumbría mientras Carballo prosigue con el programa Nadal Pequespectacular
Manuel Froxán Rial