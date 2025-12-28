El CPI de Zas y el IES de Baio ganan los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas

Vista del IES Maximino Romero de Lema, de Baio EC

Educación Secundaria Obligatoria que la Xunta de Galicia gestiona en el municipio de Zas acaban de ser reconocidos con los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan en el alumnado las competencias digitales y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés).

Se trata de ‘Clics seguros en Zas’, coordinado por la profesora Lorena Cerdeira del Centro Público Integrado (CPI) de Zas; y de ‘Miño en xogo’, autoría de los docentes Fina Paulos y Óscar Rey del Instituto Maximino Romero de Lema, de Baio.

Los proyectos fueron galardonados con el primer premio en la categoría de elaboración de recursos educativos abiertos para alumnado de ESO, uno de ellos en la modalidad individual y otro en la de grupo, que organiza el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Ambas iniciativas se derivan de diversos programas puestos en marcha por el Gobierno gallego para favorecer la competencia digital entre los estudiantes.

En este sentido, el proyecto del CPI de Zas fue elaborado a partir de la aplicación del recurso educativo abierto ‘Sen medo a facer clic’ del proyecto cREAgal, la plataforma de contenidos educativos en abierto que impulsa la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

Es, por lo tanto, el ejemplo de cómo se puede adaptar uno de estos recursos que la Xunta pone a disposición de toda la comunidad educativa gallega a la realidad concreta de un centro para alcanzar el mayor aprovechamiento del mismo.

‘Clics seguros en Zas’ tiene como objetivo la sensibilización del alumnado de toda la ESO sobre los riesgos y amenazas existentes en la red y en los dispositivos, educando en el uso seguro de la tecnología digital.

Además, el proyecto hace hincapié en las dificultades que origina la brecha digital.

Este proyecto recibió también el premio del II Concurso de iniciativas didácticas sobre Tecnología para el Bien Común que organiza Ingeniería sin fronteras.