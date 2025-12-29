La corporación de Zas aprueba la Relación de Puestos de Trabajo

Vista de la sede consistorial de Zas en donde ayer se celebró un pleno extraordinario Cedida

El Concello de Zas aprobó este lunes en el transcurso de un pleno extraordinario la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal municipal, un documento clave para la ordenación, planificación y racionalización de los recursos humanos de la administración local.

La RPT es el resultado de un proceso de negociación sindical en el que participó Comisiones Obreras, en el marco de un diálogo abierto al conjunto de las organizaciones sindicales con representación, que fueron formalmente invitadas a tomar parte en las negociaciones.

Este proceso permitió avanzar hacia un modelo organizativo más moderno, adaptado a las necesidades actuales del Ayuntamiento y a los retos de futuro de la administración local.

La aprobación de este instrumento supone la actualización y redefinición de las funciones de los distintos puestos de trabajo, adecuándolos a la realidad normativa, organizativa y funcional de la entidad local, así como la creación de nuevos puestos que permitirán reforzar y mejorar la prestación de los servicios públicos a vecinos y vecinas del municipio.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Zas se sitúa en la línea de otros ayuntamientos que ya cuentan con una RPT actualizada, dando un paso decisivo hacia una gestión más eficiente, transparente y profesionalizada del personal municipal, consolidando una estructura administrativa acorde con los principios de estabilidad, equidad y calidad en el empleo público.

En la misma sesión plenaria también se aprobó la participación del Concello en el POS+ Adicional de la Diputación al objeto de llevar a cabo una importante inversión en un espacio público central del municipio.

En concreto, la corporación acordó destinar la aportación provincial a la financiación del proyecto de renovación y mejora de la accesibilidad de la Praza do Campo, en Zas, con un presupuesto de 685.223,39 euros, que incluye también la correspondiente aportación municipal y la colaboración de la Xunta de Galicia.

Se trata de una inversión que permitirá modernizar este espacio emblemático, mejorando su accesibilidad, funcionalidad y adaptación a las necesidades.

La actuación contribuirá a hacer de la Praza do Campo un lugar más cómodo, seguro e inclusivo, favoreciendo el uso público.