Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

La corporación de Zas aprueba la Relación de Puestos de Trabajo

El pleno también dio luz verde a la remodelación de la Praza do Campo a través del POS+ Adicional

Manuel Froxán Rial
29/12/2025 20:15
Vista de la sede consistorial de Zas en donde ayer se celebró un pleno extraordinario
Vista de la sede consistorial de Zas en donde ayer se celebró un pleno extraordinario
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El Concello de Zas aprobó este lunes en el transcurso de un pleno extraordinario la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal municipal, un documento clave para la ordenación, planificación y racionalización de los recursos humanos de la administración local. 

La RPT es el resultado de un proceso de negociación sindical en el que participó Comisiones Obreras, en el marco de un diálogo abierto al conjunto de las organizaciones sindicales con representación, que fueron formalmente invitadas a tomar parte en las negociaciones. 

Este proceso permitió avanzar hacia un modelo organizativo más moderno, adaptado a las necesidades actuales del Ayuntamiento y a los retos de futuro de la administración local. 

La aprobación de este instrumento supone la actualización y redefinición de las funciones de los distintos puestos de trabajo, adecuándolos a la realidad normativa, organizativa y funcional de la entidad local, así como la creación de nuevos puestos que permitirán reforzar y mejorar la prestación de los servicios públicos a vecinos y vecinas del municipio.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Zas se sitúa en la línea de otros ayuntamientos que ya cuentan con una RPT actualizada, dando un paso decisivo hacia una gestión más eficiente, transparente y profesionalizada del personal municipal, consolidando una estructura administrativa acorde con los principios de estabilidad, equidad y calidad en el empleo público. 

En la misma sesión plenaria también se aprobó la participación del Concello en el POS+ Adicional de la Diputación al objeto de llevar a cabo una importante inversión en un espacio público central del municipio.

 En concreto, la corporación acordó destinar la aportación provincial a la financiación del proyecto de renovación y mejora de la accesibilidad de la Praza do Campo, en Zas, con un presupuesto de 685.223,39 euros, que incluye también la correspondiente aportación municipal y la colaboración de la Xunta de Galicia. 

Se trata de una inversión que permitirá modernizar este espacio emblemático, mejorando su accesibilidad, funcionalidad y adaptación a las necesidades. 

La actuación contribuirá a hacer de la Praza do Campo un lugar más cómodo, seguro e inclusivo, favoreciendo el uso público.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

El peaje de la autovía entre Carballo y A Coruña no subirá el próximo año y se mantendrán las bonificaciones
Redacción
Representantes municipales de Carballo y Coristanco, reunidos para organizar el obradoiro

Carballo y Coristanco solicitan un nuevo obradoiro conjunto
A. Pérez Cavolo
El alcalde, Daniel Pérez y la concejala de Facenda Belén Lendoiro durante un momento del pleno de este lunes

Carballo aprueba sus presupuestos "máis ambiciosos" con duras críticas de la oposición
A. Pérez Cavolo
2026

Malpica lanza el calendario municipal con las fotos del concurso
Redacción