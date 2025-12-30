El Ayuntamiento de Zas garantiza la continuidad del servicio de Correos en Baio

Centro sociocultural de Baio en donde empezará a funcionar la nueva oficina de Correso el día 4 de enero EC

El Concello de Zas garantiza la continuidad del servicio de Correos en la localidad de Baio evitando así que los vecinos tengan que desplazarse a otros municipios para enviar o recoger sus cartas y paquetes postales.

La medida anunciada acaba con la incertidumbre provocada por la jubilación de la actual funcionaria de la oficina, que es también la propietaria del local de Correos, prevista para este 31 de diciembre.

Al objeto de evitar cualquier interrupción en la prestación del servicio, el Concello de Zas movió pieza de inmediato.

Así en apenas 15 días desde que recibió al aviso, se procedió a habilitar un nuevo local junto al centro sociocultural de Baio, que cuenta con las instalaciones necesarias para que la oficina pueda operar con normalidad.

El nuevo espacio mantendrá el mismo horario de atención al público que hasta ahora, de 8.30 a 11.30 horas, a partir del lunes día 5 de enero, momento en el que se hará efectivo el traslado.

Para el cambio de emplazamiento fue necesario realizar pequeñas obras de adecuación para adoptar el nuevo local a las necesidades del servicio postal, todo con el objetivo de mantenerlo operativo como hasta ahora. Gracias a la previsión del Ayuntamiento, los habitantes de Baio y alrededores podrán seguir realizando todas las gestiones postales sin tener que desplazarse a Vimianzo o a Santa Comba.

El alcalde, Manuel Muíño, afirma que “fou unha prioridades para nós asegurar que Baio non perdese un servizo tan esencial. Sabemos o importante que é para os nosos veciños e veciñas poder realizar as súas xestións sen ter que desprazarse”.

El regidor apunta también que “o Concello fixo un esforzo importante para habilitar o novo espazo en tempo récord, demostrando que seguimos comprometidos coa defensa dos servizos públicos en todo o noso municipio”.