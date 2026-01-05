Feirauto entrega en Zas los regalos de la campaña solidaria ‘Un coche, unha ilusión’

Los representantes del grupo Feirauto con el alcalde de Zas | cedida EC

Los representantes del grupo Feirauto de Baio hicieron ayer la entrega de los regalos de la campaña ‘Un coche, unha ilusión’, una iniciativa que desarrollan en colaboración con el departamento de Servicios Sociales del Concello de Zas.

A través de esta campaña, los Servicios Sociales municipales se encargan de canalizar las peticiones de las familias más necesitadas y de coordinar posteriormente el reparto de los regalos adecuados. Todos los productos fueron adquiridos en el comercio local, contribuyendo también a la economía del concello.

En el acto estuvieron presentes representantes de Automóviles Celmar, Talleres Manuel Montes y Talleres J. Lema, así como el presidente de José Gabín y el alcalde de Zas, Manuel Muíño, quien agradeció la colaboración de todos los participantes.