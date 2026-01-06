El primer premio del Sorteo del Niño deja un pellizco en Zas

Celebración en Zas Mar Casal

El primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño ha dejado este lunes un pellizco de fortuna en el municipio de Zas, donde el número agraciado fue vendido en el bar Quiniela, un establecimiento con larga tradición repartiendo suerte.

El6703 fue vendido por máquina, siendo un décimo el agraciado con 200.000 euros. La noticia fue recibida con alegría tanto por los responsables del bar como por los vecinos de la zona.

No es la primera vez que el bar Quiniela reparte importantes premios. En su historial figura uno de los más destacados de la comarca: 45 millones de euros del Euromillones, repartidos en el año 2005, además de otros premios menores a lo largo de los años, lo que ha convertido al establecimiento en un referente para los aficionados a los juegos de azar.