La Anpa del CPI de Zas reclama soluciones para las deficiencias que presenta el centro

El mal estado de las ventanas además de provocar filtraciones da lugar a la formación de moho Cedida

La Anpa O Pinar del CPI de Zas denuncia el mal estado que presentan las instalaciones docentes y exige soluciones a la Xunta de Galicia.

El colectivo asegura que el deterioro es mayor cada día y recuerda que tanto el centro como la propia Anpa llevan años reclamando a la Consellería de Educación que tome medidas, sin resultado alguno.

Uno de los principales problemas estriba en que en muchas espacios docentes hay filtraciones de agua importantes, que provienen en su gran mayoría “da cuberta do tellado e das fiestras”, lo que da lugar a la aparición de moho y a la consiguiente repercusiòn en la salud de los escolares.

La Anpa cita más de media docena de actuaciones que serían prioritarias, empezando por sustituir las ventanas que permiten la entrada de agua y frío, obligando a los escolares a usar prendas de abrigo durante las clases, además de incrementar el consumo de la calefacción.

Otra necesidad sería renovar los baños, en donde son frecuentes los malos olores y la caída de azulejos.

Apuntan asimismo que el sistema de calefacción tiene fugas y las averías son frecuentes y que los canalones de la cubierta están en muy mal estado con pieza sueltas que amenazan con caer, lo mismo que ocurre con tejas del patio cubierto.