Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

La Anpa del CPI de Zas reclama soluciones para las deficiencias que presenta el centro

La filtración de humedades es el principal problema y está provocado por el mal estado de la cubierta y de los ventanales

Redacción
27/01/2026 21:38
El mal estado de las ventanas además de provocar filtraciones da lugar a la formación de moho
El mal estado de las ventanas además de provocar filtraciones da lugar a la formación de moho
Cedida
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Anpa O Pinar del CPI de Zas denuncia el mal estado que presentan las instalaciones docentes y exige soluciones a la Xunta de Galicia. 

El colectivo asegura que el deterioro es mayor cada día y recuerda que tanto el centro como la propia Anpa llevan años reclamando a la Consellería de Educación que tome medidas, sin resultado alguno. 

Uno de los principales problemas estriba en que en muchas espacios docentes hay filtraciones de agua importantes, que provienen en su gran mayoría “da cuberta do tellado e das fiestras”, lo que da lugar a la aparición de moho y a la consiguiente repercusiòn en la salud de los escolares. 

La Anpa cita más de media docena de actuaciones que serían prioritarias, empezando por sustituir las ventanas que permiten la entrada de agua y frío, obligando a los escolares a usar prendas de abrigo durante las clases, además de incrementar el consumo de la calefacción. 

Otra necesidad sería renovar los baños, en donde son frecuentes los malos olores y la caída de azulejos. 

Apuntan asimismo que el sistema de calefacción tiene fugas y las averías son frecuentes y que los canalones de la cubierta están en muy mal estado con pieza sueltas que amenazan con caer, lo mismo que ocurre con tejas del patio cubierto.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El alcalde Daniel Pérez, en un momento del depate plenario

Vía libre a la adjudicación del contrato del SAF carballés, pero el PP pide más control sobre su cumplimiento
A. Pérez Cavolo
El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno

La seguridad vial de Carballo enfrenta a gobierno y oposición
A. Pérez Cavolo
Otra jornada informativa celebrada en el polígono carballés

Afigal presenta el viernes en Carballo las nuevas líneas de financiación Igape 2026
Redacción
El IV Foro Empresarial Lácteo se retoma hoy en el Multiusos coristanqués luego de la jornada inicial del pasado día 21

EFA Fonteboa organiza la semana próxima una nueva edición de sus Xornadas de Fruticultura
Manuel Froxán Rial