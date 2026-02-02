Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

Fina Paulos y Óscar Rey, reconocidos como los dos mejores docentes de España

Los profesores del IES Maximino Romero de Baio destacan por su trabajo con inteligencia artificial

Redacción
02/02/2026 22:14
Paulos y Rey, en la gala del sábado.Cedida
Paulos y Rey, en la gala del sábado.Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El pasado sábado se celebró en A Coruña la gala de los IX Premios Educa Abanca, Mejor Docente de España 2026. Dos profesores del IES Maximino Romero de Lema de Baio, ambos del Departamento de Informática, fueron reconocidos como los mejores en sus respectivas categorías: Fina Paulos en Educación Secundaria y Bachillerato, y Óscar Rey en Formación Profesional. Son los únicos docentes gallegos que se situaron entre los diez primeros puestos en sus categorías. 

En los últimos años, ambos han desarrollado proyectos que utilizan la inteligencia artificial como herramienta para la inclusión, el aprendizaje y la motivación. “Recibir este galardón supone un honor personal, pero también un impulso para seguir defendiendo una educación humana, inclusiva y de calidad”, explicó Fina Paulos. La profesora ya obtuvo el segundo premio en 2025 en la categoría de Educación Secundaria y en 2018 en Formación Profesional. 

Los dos docentes son autores de los libros ‘Inteligencia artificial en el aula’ e ‘Intelixencia artificial para a sociedade’, y han recibido numerosos premios por su trabajo con nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. 

En diciembre de 2025 fueron reconocidos con el primer premio nacional a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado, por un proyecto de creación de un recurso educativo abierto (REA) basado en una experiencia didáctica. Recogerán este galardón en Madrid el próximo 2 de marzo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La plantilla del Laxe celebrando uno de sus últimos triunfos

El Bergantiños B cede la segunda plaza al Atlético Cercedense al caer en casa
Manuel Froxán Rial
La dieciséis jugadoras convocadas para el partido posando en el campo del Lóstrego

El Bergan se carga de moral para recibir a las líderes, As Celtas B
Manuel Froxán Rial
Once inicial del Bergantiños que saltó al campo del Nuevo Ganzábal

Simón: “El partido de Langreo fue de los que más sufrimos”
Manuel Froxán Rial
Accesos CEIP Otero Pedrayo. Cedida

El Concello de A Laracha niega obras y alerta sobre bulos en referencia al CEIP Otero Pedrayo
Redacción