Fina Paulos y Óscar Rey, reconocidos como los dos mejores docentes de España

Paulos y Rey, en la gala del sábado.Cedida

El pasado sábado se celebró en A Coruña la gala de los IX Premios Educa Abanca, Mejor Docente de España 2026. Dos profesores del IES Maximino Romero de Lema de Baio, ambos del Departamento de Informática, fueron reconocidos como los mejores en sus respectivas categorías: Fina Paulos en Educación Secundaria y Bachillerato, y Óscar Rey en Formación Profesional. Son los únicos docentes gallegos que se situaron entre los diez primeros puestos en sus categorías.

En los últimos años, ambos han desarrollado proyectos que utilizan la inteligencia artificial como herramienta para la inclusión, el aprendizaje y la motivación. “Recibir este galardón supone un honor personal, pero también un impulso para seguir defendiendo una educación humana, inclusiva y de calidad”, explicó Fina Paulos. La profesora ya obtuvo el segundo premio en 2025 en la categoría de Educación Secundaria y en 2018 en Formación Profesional.

Los dos docentes son autores de los libros ‘Inteligencia artificial en el aula’ e ‘Intelixencia artificial para a sociedade’, y han recibido numerosos premios por su trabajo con nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza.

En diciembre de 2025 fueron reconocidos con el primer premio nacional a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado, por un proyecto de creación de un recurso educativo abierto (REA) basado en una experiencia didáctica. Recogerán este galardón en Madrid el próximo 2 de marzo.