La escritora Maica Gorgal acerca la historia de Varilongo a los lectores del instituto de Baio

Los participantes del club de lectura con la autora Maica Gorgal | cedida

Ayer el club de lectura de adultos del Instituto Maximinio Romero de Lema, en Baio, recibió a la autora de Santa Comba, Maica Gorgal, para presentar su novela ‘A casa da mina.

La obra se sitúa en la Galicia minera de la posguerra, en la mina de Varilongo, donde trabajaron numerosos vecinos de la comarca durante la dictadura franquista.

La historia combina realidad y ficción para narrar el amor, la supervivencia, los secretos y la dureza de aquellos años. El libro surgió de la intención de recopilar recuerdos y relatos de sus abuelos, especialmente los de su abuela, que trabajó en la mina de wolframio.

La novela refleja además la importancia estratégica de este mineral durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Santa Comba se convirtió en un enclave relevante para el espionaje y la política de la época.

Desde el grupo consideran la lectura muy emocionante y la recomiendan, ya que combina realidad y ficción, representa los sacrificios que exige el amor en tiempos difíciles y tiene un tono cercano, al estar ambientada en una zona próxima.

Desde el club de lectura agradecen la visita de la escritora xalleira, con la que han podido hablar de la novela que, según sus propias palabras, hizo para “preservar a memoria dos teus avós”.