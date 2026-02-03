Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

El Entroido de Zas reparte 2.600 euros en premios

El concurso de disfraces se celebra el martes 17 de febero en el Polideportivo de Zas

Redacción
03/02/2026 22:46
Cartel do entroido de Zas
Cartel do entroido de Zas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 El Concello de Zas celebrará un año más el Entroido con una completa programación lúdica y cultural para todos los público.

El tradicional concurso de disfraces, que se celebrará el martes 17 de febrero en el Polideportivo de Zas, será el acto central de las fiestas y repartirá 2.600 euros en premios, consolidándose como una de las citas más destacadas de la comarca. 

La jornada comenzará a las 17:00 horas con actividades infantiles, hinchables, maquillaje, juegos y las actuaciones de Duende Circo y DJ Rokiño.

 El concurso dará inicio a las 19:00 horas y contará con varias categorías: infantil A (0 a 5 años), B (6 a 14 años) y C (mayores de 15 años), con premios que van de 100 a 300 euros según la edad y la posición de los participantes. 

Además, habrá una categoría para grupos y comparsas, compuestas por un mínimo de tres personas, con premios de 200 a 400 euros, y el Premio Especial ‘Zaschoqueiro’, destinado al personaje más original y estrafalario, dotado con 200 euros. 

El alcalde, Manuel Muíño, subrayó que “este concurso de disfraces es una apuesta clara por un Entroido participativo, con premios importantes y pensados para todas las edades”.

Las actividades del Entroido comenzarán el sábado 14 de febrero con la Festa de Entroido en el Polideportivo de Baio,a patir de las 17.00 horas- Habrá hinchables, juegos y las actuaciones de Asacocirco y DJ Rokiño, además de una cantina a beneficio del alumnado de 4º de ESO del IES Maximino Romero.

El domingo 16 de febrero se celebrará la segunda jornada con el obradoiro infantil ‘Vívoras de xoguete’ en las Torres do Allo, junto a la exposición temporal ‘Riobóo, a saga do Allo’, visitas guiadas y el juego de pistas ‘O legado de Francisca’. 

Durante estas fechas, el Concello mantendrá los campamentos de Entroido gratuitos los días 17 y 18 de febrero en los Centros Socioculturales de Zas y Baio, facilitando la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bendición de panes en Carballo por San Blas

Bendición de panes por San Blas
Redacción
El ideal gallego

Vieiro recibió 279 consultas en su programa de atención y asesoramiento
Redacción
Una instantánea del documental Ao son da Regueifa

‘Ao son da nova regueifa’ pone en valor la tradición oral gallega
Redacción
La carballesa Lucía Ngnipa trata de zafarse de la marca de una defensora del Seis do Nadal

Tras el parón por la condensación en la pista el partido cogió otro rumbo
Redacción