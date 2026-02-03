Jorge Mira impulsa un algoritmo que mejora la eficiencia de la red eléctrica

El investigador y físico Jorge Mira es uno de los impulsores | cedida

La reciente apagada sufrida en España ha puesto de manifiesto la importancia de una gestión eficiente de la red eléctrica en plena transición hacia las energías renovables.

Uno de los principales retos es la corriente reactiva, un tipo de corriente que no realiza trabajo útil pero circula constantemente, generando pérdidas, limitando la capacidad de la red y afectando a la calidad del suministro.

Para abordar este desafío, Jorge Mira, investigador de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en el área de Electromagnetismo y miembro del Instituto de Materiales de la USC (iMatus), junto a su compañero Xabier Prado y un equipo de la Universidad de Almería, ha desarrollado un algoritmo capaz de compensar de forma óptima las distorsiones harmónicas provocadas por cargas no lineales, como las de los inversores fotovoltaicos y eólicos.

El estudio, publicado en la revista Sustainable Energy, Grids and Networks, demuestra que el algoritmo es aplicable a entornos reales, utilizando datos industriales para validar su eficacia. A diferencia de los métodos tradicionales, el nuevo algoritmo se basa en programación lineal, una técnica matemática que permite calcular la compensación óptima de corriente reactiva en cada punto de la red, garantizando soluciones fiables y rápidas.

Esto lo convierte en una herramienta especialmente útil para redes inteligentes, donde la calidad de la energía y la eficiencia son esenciales, y puede integrarse en los sistemas de control existentes.

Según los investigadores, este desarrollo “supón un paso cara a redes máis eficientes e preparadas para a integración masiva de xeración distribuída”, además de contribuir a reducir los costes de operación, lo que podría traducirse en un ahorro en las tarifas eléctricas.

Actualmente, la investigación está en proceso de patente y abre nuevas oportunidades para mejorar la calidad del suministro y la integración de energías renovables.