Los socialistas llevarán al Parlamento el "estado lamentable" de los colegios de Zas

Desperfectos en el colegio de Zas Cedida

El PSdeG-PSOE reclamará en el Parlamento gallego mejoras urgentes para los centros educativos de Zas, en concreto el CPI de Zas y el CEIP Labarta Pose de Baio, por el “estado lamentable” que presentan y el peligro que suponen para la salud y la seguridad del alumnado y del resto del personal.

La portavoz socialista en Zas, Sheila Rial, y los parlamentarios Aitor Bouza y Patricia Iglesias visitaron el colegio zasense para denunciar los problemas de humedades que presenta y que “alumnado e persoal precisan chubasqueiros e cascos para poder acceder ao centro e desenvolver a súa actividade con seguridade nel”. También acudieron al Labarta Pose de Baio, donde criticaron que “falta de interese” por este centro desembocó en numerosas deficiencias en las paredes, techos o goteras.