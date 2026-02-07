Zas ya tiene el libro de toponimia que merecía gracias a Xosé María Lema

La presentación del libro en Zas Cedida

El auditorio de Baio fue el escenario escogido para la presentación del libro ‘Toponimia de Zas’. Su autor, Xosé María Lema Suárez profundiza en la publicación sobre el origen, significado y evolución de los nombres de lugar del municipio zasense. La obra se enmarca dentro de la colección Terra Nominada, que ya cuenta con trece volúmenes, editada por la Real Academia Galega en colaboración con la la Asociación Galega de Onomástica y el apoyo del Ayuntamiento de Zas.

Al acto asistieron alrededor de 80 personas, entre ellas destacadas figuras del ámbito cultural y académico, escritoras y escritores, representantes de asociaciones y público llegado de distintos puntos de la Costa da Morte y de la provincia, como Ferrol, Santiago de Compostela, A Coruña o Teo.

La presentación contó con la participación de miembros de la Real Academia Gallega, especialistas en onomástica y lengua gallega, que coincidieron en destacar el valor científico, la profundidad de la investigación y el valor añadido de la obra. Antón Santamarina, de la Real Academia Galega, destacó que el trabajo se inscribe en los estudios toponímicos gallegos, abordando tanto los topónimos transparentes como aquellos de origen más oscuro.

Subrayó especialmente la capacidad del autor para sacar a la luz nombres de lugar aparentemente opacos mediante hipótesis sólidas. Santamarina puso también en valor que el libro no se limite a la explicación etimológica, sino que incorpore información histórica, arqueológica, demográfica y etnográfica. Por su parte, la académica de la Real Academia Galega Ana Boullón incidió en la complejidad metodológica que implica el estudio de la toponimia, que requiere conocimientos de la historia de la lengua, de la documentación histórica, de la geografía y mismo de la evolución de los apellidos.

El profesor Evaristo Lema fue el encargo de presentar al autor, al que definió como una figura imprescindible en el estudio de la historia, la onamástica y la cultura de la Costa da Morte, además destacar su producción investigadora y divulgativa. Xosé María Lema, por su parte, agradeció los halagos y recordó que la toponimia no es una ciencia exacta, sino un campo abierto a la constante revisión. Explicó que el libro recoge 145 entradas toponímicas correspondientes a las doce parroquias de Zas y resaltó que los nombres de lugar constituyen una auténtica memoria histórica del territorio.

El alcalde, Manuel Muíño, puso en valor el trabajo “rigoroso e paciente” del autor y reafirmó el compromiso del Concello con la promoción de la cultura, la investigación y la lengua gallega, además de destacar el esfuerzo que está realizando el ente local en la edición de obras como la de Xosé María Lema, en la difusión del conocimiento de la historia local y en las excavaciones arqueológicas que se desarrollan en Brandomil.