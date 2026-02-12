Zas denuncia la falta de respuesta de la Xunta ante las necesidades de sus centros educativos

El tejado del Ceip Labarta cedida

El Concello de Zas quiere aclarar la situación actual respecto al CEIP Labarta Pose y al CPI de Zas, y lamenta “la falta de respuesta” de la Consellería de Educación ante las reiteradas solicitudes de reunión del alcalde, Manuel Muíño, durante los últimos meses.

Tras las declaraciones en el Parlamento del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, indicando que la rehabilitación del Labarta Pose está en fase de redacción, el Concello subraya que el proyecto lleva más de dos años en esa fase y que no hay fecha de finalización, inversión comprometida ni calendario de ejecución para ninguno de los dos centros.

El Concello recuerda que las actuaciones estructurales necesarias, como renovación de cubiertas, fachadas o carpinterías, exceden el mantenimiento ordinario, y que edificios de más de 50 años que nunca fueron arreglados necesitan cambios completos.

Muíño destaca que el Concello lleva años asumiendo actuaciones y gastos que no le corresponden, junto con las Anpas y la dirección de los colegios, incluyendo obras en parques, pavimentos y pistas deportivas, además del coste eléctrico de ambos centros, unos 4.000 euros mensuales.

“O noso compromiso coa educación pública é firme e constante. Seguiremos colaborando e facendo o que estea na nosa man, pero tamén esixindo á Xunta que cumpra coas súas responsabilidades e concrete os investimentos anunciados”, añade el alcalde.

El Concello seguirá solicitando una reunión formal con la Consellería y trabajará con las asociaciones de padres y la dirección de los centros para garantizar instalaciones dignas y seguras mientras no se materialicen las actuaciones estructurales necesarias.