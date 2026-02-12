Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

Zas denuncia la falta de respuesta de la Xunta ante las necesidades de sus centros educativos

El Concello reclama plazos e inversiones concretas para el CEIP Labarta Pose y el CPI de Zas mientras asume actuaciones y gastos de mantenimiento

Redacción
12/02/2026 23:02
El tejado del Ceip Labarta
El tejado del Ceip Labarta
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Zas quiere aclarar la situación actual respecto al CEIP Labarta Pose y al CPI de Zas, y lamenta “la falta de respuesta” de la Consellería de Educación ante las reiteradas solicitudes de reunión del alcalde, Manuel Muíño, durante los últimos meses. 

Tras las declaraciones en el Parlamento del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, indicando que la rehabilitación del Labarta Pose está en fase de redacción, el Concello subraya que el proyecto lleva más de dos años en esa fase y que no hay fecha de finalización, inversión comprometida ni calendario de ejecución para ninguno de los dos centros.

El Concello recuerda que las actuaciones estructurales necesarias, como renovación de cubiertas, fachadas o carpinterías, exceden el mantenimiento ordinario, y que edificios de más de 50 años que nunca fueron arreglados necesitan cambios completos. 

Muíño destaca que el Concello lleva años asumiendo actuaciones y gastos que no le corresponden, junto con las Anpas y la dirección de los colegios, incluyendo obras en parques, pavimentos y pistas deportivas, además del coste eléctrico de ambos centros, unos 4.000 euros mensuales.

 “O noso compromiso coa educación pública é firme e constante. Seguiremos colaborando e facendo o que estea na nosa man, pero tamén esixindo á Xunta que cumpra coas súas responsabilidades e concrete os investimentos anunciados”, añade el alcalde. 

El Concello seguirá solicitando una reunión formal con la Consellería y trabajará con las asociaciones de padres y la dirección de los centros para garantizar instalaciones dignas y seguras mientras no se materialicen las actuaciones estructurales necesarias. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El río Anllóns desbordado en el San Martiño de Carballo

La Costa da Morte sufre el invierno más lluvioso de los últimos cinco años
A. Pérez Cavolo
Cabeza Quiles presenta 'Defuntos e santos inocentes'

Cabeza Quiles presenta la obra 'Defuntos e santos inocentes'
Redacción
Entroido do Burro en Valenza

Los vecinos de Valenza continúan en su apuesta por la recuperación del 'Antruido do Burro'
Redacción
Degustación de los petiscos de Entroido en el mercado de Carballo

Más de medio millar de personas desfilarán en las comparsas y carrozas del Carnaval de Carballo
Redacción