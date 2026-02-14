El PSdeG zaense continuará reclamando soluciones para las escuelas

Vista de la fachada del colegio Labarta Pose IG

El Partido Socialista de Zas reafirmó ayer su “compromiso” de continuar impulsando iniciativas y realizando seguimiento político hasta que haya soluciones a las deficiencias detectadas en los centros educativos y a la situación sanitaria.

Así lo trasladó la concejala Sheila Rial tras asistir al Parlamento el pasado miércoles para escuchar la respuesta del conselleiro de Educación, después de que ella misma visitase personalmente los centros y comprobase que su estado “no garantiza la seguridad en el Ceip Labarta Pose ni en el CPI Zas.”

La socialista lamentó la respuesta del conselleiro, señalando que, a su juicio, no se concretaron soluciones ni plazos de actuación. El PSOE indica que el trabajo sobre esta problemática viene de atrás y tomó forma en septiembre, con una reunión con la Anpa y la presentación de enmiendas a los presupuestos de la Xunta destinadas a mejorar la situación de los centros, propuestas que fueron rechazadas.

La edil reconoció el trabajo de las asociaciones de padres y madres y de la dirección de los centros. Rial también estuvo presente en la reunión sobre la situación del centro médico. “Seguimos sen pediatra, non é un tema esquecido, segue enriba da mesa e será debatido e seguiranse esixindo responsabilidades”, dijo.