Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

El PSdeG zaense continuará reclamando soluciones para las escuelas

La concelleira Sheila Rial asegura que seguirán haciendo seguimiento político hasta que se resuelvan las deficiencias en educación y salud

Redacción
14/02/2026 22:06
Vista de la fachada del colegio Labarta Pose
Vista de la fachada del colegio Labarta Pose
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Partido Socialista de Zas reafirmó ayer su “compromiso” de continuar impulsando iniciativas y realizando seguimiento político hasta que haya soluciones a las deficiencias detectadas en los centros educativos y a la situación sanitaria. 

Así lo trasladó la concejala Sheila Rial tras asistir al Parlamento el pasado miércoles para escuchar la respuesta del conselleiro de Educación, después de que ella misma visitase personalmente los centros y comprobase que su estado “no garantiza la seguridad en el Ceip Labarta Pose ni en el CPI Zas.” 

La socialista lamentó la respuesta del conselleiro, señalando que, a su juicio, no se concretaron soluciones ni plazos de actuación. El PSOE indica que el trabajo sobre esta problemática viene de atrás y tomó forma en septiembre, con una reunión con la Anpa y la presentación de enmiendas a los presupuestos de la Xunta destinadas a mejorar la situación de los centros, propuestas que fueron rechazadas. 

La edil reconoció el trabajo de las asociaciones de padres y madres y de la dirección de los centros. Rial también estuvo presente en la reunión sobre la situación del centro médico. “Seguimos sen pediatra, non é un tema esquecido, segue enriba da mesa e será debatido e seguiranse esixindo responsabilidades”, dijo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Iván Andrade y Maruxa Suárez posan en el nuevo photocall

Carballo estrena un mural vegetal para las fotos de boda
Redacción
Voluntarios este sábado en la playa do Lago de Camariñas

Los temporales evidencian el problema de los residuos en el mar
EFE
Xiria-Chantada

El Basket Xiria sigue intratable en el Vila de Noia
Redacción
En la ida ganó el Órdenes 2-3

Órdenes-Sofán, Victoria-Dumbría y Paiosaco-Burela, los duelos de la jornada
Raúl Ameneiro