Diario de Ferrol

Zas

Zas hace frente común ante la falta de personal en su centro de salud

La vecindad y el Concello reclaman la cobertura estable de pediatría y de una plaza médica titular

Redacción
14/02/2026 22:03
Los vecinos escuchan la intervención del alcalde de Zas, Manuel Muíño
Los vecinos escuchan la intervención del alcalde de Zas, Manuel Muíño | mar casal
 Más de un centenar de personas del concello de Zas acudieron a una reunión informativa convocada por el gobierno municipal el viernes y dejaron clara su postura ante los problemas derivados de la falta de personal sanitario en el centro de salud. 

Reclaman que se normalice cuanto antes la cobertura de la plaza de uno de los médicos titulares y que se cubra de forma estable la plaza de pediatría. 

Durante la reunión, celebrada en el Centro Sociocultural de Zas, el alcalde, Manuel Muíño, explicó al público asistente que están trabajando para solucionar el problema “o máis pronto posible”, ya que esta situación está teniendo un impacto directo en la atención sanitaria de la población desde hace meses. 

Al pediatra a Vimianzo 

La primera medida adoptada en la reunión fue una recogida de firmas para solicitar que se cubra de forma estable la plaza de pediatra. “A situación que estamos a vivir no concello de Zas é insostible e irrespetuosa”, aclaró el regidor, quien subrayó que entienden que la falta de personal sanitario no es algo solo de su concello, “pero non pode ser que os nosos menores teñan que trasladarse ata o centro médico dun concello limítrofe como é o de Vimianzo para que os atendan, tendo nós unha praza sen cubrir”. 

A la ausencia de pediatra se une la dificultad para solicitar cita por Internet. Mientras en Vimianzo pueden concertar una cita a través de la red, en Zas no existe esa posibilidad y solo se puede hacer por vía telefónica.

Desde el Sergas explicaron que se debe al programa informático y que valorarán habilitar la petición de cita online para la vecindad zaense. Otra de las cuestiones abordadas durante la reunión fue la regularización de la plaza de uno de los médicos titulares

Desde el gobierno local señalan que en las últimas semanas una de las plazas del centro de salud de Zas se está cubriendo de manera provisional por horas e incluso hay días en los que no existe posibilidad de consulta con ese profesional. “Nun servizo esencial como é o da sanidade pública, e dentro desta, un servizo fundamental como é o da atención primaria, esta situación non se pode pospoñer máis”, destacó Muíño. El regidor también expuso que, según informaciones trasladadas desde el Sergas, el día 23 de este mes el problema podría quedar solucionado. “Confiaremos nesa marxe de espera pero estaremos vixiantes, pois esta situación ten que mudar xa”, apuntó. 

El alcalde agradeció la participación vecinal y aseguró que el Concello tomará las medidas necesarias para que un derecho fundamental como es la sanidad pública en el concello de Zas vuelva a la normalidad. 

