Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

Zas estrena un directorio empresarial en su página web para visibilizar el tejido local

El nuevo registro digital permitirá a comercios, empresas y profesionales mostrar su información y mejorar su presencia online

Redacción
16/02/2026 19:52
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Zas ha puesto en marcha un Directorio Empresarial dentro de su renovada página web municipal. Este registro digital permite que comercios, empresas, profesionales y entidades del municipio dispongan de un espacio propio en el que mostrar información básica, datos de contacto, dirección e imágenes, facilitando así que tanto la vecindad como las personas que visitan Zas conozcan de manera sencilla los servicios y productos disponibles. 

El alcalde, Manuel Muíño, destacó que “os negocios locais son unha parte esencial da nosa identidade e da nosa economía, e merecen ter un espazo destacado na web municipal”. 

Además, añadió que la nueva web no estaría completa sin la participación activa del tejido empresarial, ya que se busca que sea un verdadero punto de encuentro entre la ciudadanía, el territorio y la actividad económica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno

El PP de Carballo presenta una moción sobre la torreta del nuevo vial del polígono
Redacción
Carretera autonómica DP-2302 en Dumbría

Apecco muestra su disconformidad con el encargo de la Diputación a Tragsa de las obras en la DP-2302
Redacción
Tanto Dumbría como Paiosaco, en la imagen en el derbi de hace unas semanas, sumaron tres puntos

Jornada positiva para Paiosaco, Sofán y Dumbría
Redacción
El Cabana, que hoy se mide al Outes, eliminó en la ronda anterior al Coristanco

Muxía-Camariñas, duelo estrella de octavos de la Copa da Costa
Manuel Froxán Rial