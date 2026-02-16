Zas estrena un directorio empresarial en su página web para visibilizar el tejido local

El Concello de Zas ha puesto en marcha un Directorio Empresarial dentro de su renovada página web municipal. Este registro digital permite que comercios, empresas, profesionales y entidades del municipio dispongan de un espacio propio en el que mostrar información básica, datos de contacto, dirección e imágenes, facilitando así que tanto la vecindad como las personas que visitan Zas conozcan de manera sencilla los servicios y productos disponibles.

El alcalde, Manuel Muíño, destacó que “os negocios locais son unha parte esencial da nosa identidade e da nosa economía, e merecen ter un espazo destacado na web municipal”.

Además, añadió que la nueva web no estaría completa sin la participación activa del tejido empresarial, ya que se busca que sea un verdadero punto de encuentro entre la ciudadanía, el territorio y la actividad económica.