Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

El sábado se inaugura en el centro sociocultural de Baio la exposición ‘Galicia en Luz e Cor’

La muestra podrá visitarse de martes a viernes en horario de mañana y tarde, y los sábados p por la mañana hasta el día 28 de marzo

Manuel Froxán Rial
24/02/2026 22:58
Vista del centro sociocultural de Baio
Vista del centro sociocultural de Baio
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Desde el próximo sábado día 28 de febrero y por espacio de un mes podrá visitarse en el centro sociocultural de Baio la muestra fotográfica y pictórica titulada “Galicia en Luz e Cor: Unha viaxe visual polos seus mares, cidades e rostro”. 

Sus creadores pertenecen al Grupo Lucet y son Rosario Puente, María José Puente, Melania Gómez, Ana Cancela, Julia San Martín, María del Carmen Valderde, Francisco Hervella, Dolores Mato y Salvador Galbán. 

El grupo está formado por creadoras y creadores plásticos que desarrollan su actividad artística fundamentalmente alrededor de la técnica de la acuarela, aunque la propuesta expositiva incluye también piezas desarrolladas en pastel, óleo y fotografía. 

Varios de sus integrantes cuentan con un relevante palmarés de premios en exposiciones y certámenes de pintura, lo que supone un reconocimiento explícito a la calidad técnica y al valor estético de sus creaciones.

 “Galicia en Luz e Cor” supone un sólido compendio de sensibilidades plásticas alrededor de la identidad gallega, articulando un discurso visual que transita desde la inmensidad atlántica hasta la intimidad del rural, desde el pulso urbano hasta la épica silenciosa de las gentes del mar y del campo. 

La inauguración se llevará a cabo este sábado a las 18.30 horas. 

La muestra podrá visitarse hasta el día 28 de marzo de martes a viernes en horario de 15.30 a 20.30 horas, así como los sábados de 10 a 14 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vista del centro sociocultural de Baio

El sábado se inaugura en el centro sociocultural de Baio la exposición ‘Galicia en Luz e Cor’
Manuel Froxán Rial
Vista del IES Maximino Romero de Lema, de Baio

Una delegación francesa visita Baio y otros centros gallegos para conocer la innovación educativa
Redacción
El ideal gallego

Zas estrena un directorio empresarial en su página web para visibilizar el tejido local
Redacción
Reunión de la Fundación Brandomil

La Fundación Brandomil prepara con Patrimonio actuaciones en el yacimiento
Redacción