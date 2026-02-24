El sábado se inaugura en el centro sociocultural de Baio la exposición ‘Galicia en Luz e Cor’

Vista del centro sociocultural de Baio EC

Desde el próximo sábado día 28 de febrero y por espacio de un mes podrá visitarse en el centro sociocultural de Baio la muestra fotográfica y pictórica titulada “Galicia en Luz e Cor: Unha viaxe visual polos seus mares, cidades e rostro”.

Sus creadores pertenecen al Grupo Lucet y son Rosario Puente, María José Puente, Melania Gómez, Ana Cancela, Julia San Martín, María del Carmen Valderde, Francisco Hervella, Dolores Mato y Salvador Galbán.

El grupo está formado por creadoras y creadores plásticos que desarrollan su actividad artística fundamentalmente alrededor de la técnica de la acuarela, aunque la propuesta expositiva incluye también piezas desarrolladas en pastel, óleo y fotografía.

Varios de sus integrantes cuentan con un relevante palmarés de premios en exposiciones y certámenes de pintura, lo que supone un reconocimiento explícito a la calidad técnica y al valor estético de sus creaciones.

“Galicia en Luz e Cor” supone un sólido compendio de sensibilidades plásticas alrededor de la identidad gallega, articulando un discurso visual que transita desde la inmensidad atlántica hasta la intimidad del rural, desde el pulso urbano hasta la épica silenciosa de las gentes del mar y del campo.

La inauguración se llevará a cabo este sábado a las 18.30 horas.

La muestra podrá visitarse hasta el día 28 de marzo de martes a viernes en horario de 15.30 a 20.30 horas, así como los sábados de 10 a 14 horas.