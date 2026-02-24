Mi cuenta

Una delegación francesa visita Baio y otros centros gallegos para conocer la innovación educativa

Los docentes de la Rexión Académica de Bretaña visitarán el  Maximino Romero de Lema en Baio para analizar su modelo educativo y las iniciativas digitales

Redacción
24/02/2026 22:45
Vista del IES Maximino Romero de Lema, de Baio
Vista del IES Maximino Romero de Lema, de Baio
EC
La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, abrió ayer la jornada O ensino das matemáticas en Galicia, que mostró el modelo gallego de innovación educativa a un grupo de profesores de la Rexión Académica de Bretaña (Francia)

Además del primer encuentro, centrado en la enseñanza de las matemáticas y en el que también pudieron conocer el Centro de Innovación Educativa e Dixital, los docentes visitarán durante esta semana varios centros gallegos, entre ellos el Maximino Romero de Lema, en Baio.

 Esta región participa en el programa de intercambio EduFrance, impulsado por la Xunta dentro de Galemundo, para que los alumnos franceses y gallegos se integren en ambos sistemas educativos en régimen de acogida. 

