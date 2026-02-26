Mi cuenta

Zas

La Guardia Civil investiga a un conductor por dos delitos contra la seguridad vial tras una salida de vía en Baio

Redacción
26/02/2026 10:30
Guardia Civil de Corcubión
Control de la Guardia Civil 
 Guardia Civil 
La Guardia Civil, a través de efectivos del Destacamento de Tráfico de Corcubión, investiga a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la Seguridad Vial en el término municipal de Baio, en la provincia de A Coruña. 

La actuación se inició tras tener conocimiento de accidente consistente en una salida de vía ocurrida en el punto kilométrico 3,200 de la carretera provincial DP-4001. Una vez en el lugar del accidente, los agentes observaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

Realizadas las pruebas de detección de alcohol legalmente establecidas, el implicado arrojó tasas constitutivas de delito, por lo que se procedió a su investigación y a la instrucción de las correspondientes diligencias.

Durante las comprobaciones posteriores, los agentes consultaron las bases de datos oficiales y verificaron que el conductor tenía en vigor una suspensión temporal del permiso de conducción, acordada previamente por la Sección de lo Penal nº 2 de Santiago de Compostela. Por este motivo, se le imputó un segundo delito contra la Seguridad Vial por conducir con pérdida de vigencia judicial del permiso. 

Asimismo, en el proceso de identificación se constató que el individuo se encontraba en requisitoria judicial, con una orden de búsqueda, detención y personación por delitos previos contra la seguridad del tráfico, emitida por la Sección Civil y de Instrucción nº 2 de Carballo.

Finalmente, el investigado fue detenido en virtud de dicha requisitoria y puesto a disposición de la Sección de guardia de Corcubión para la continuación de las actuaciones judiciales.

