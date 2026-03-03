Mi cuenta

Zas

Tres docentes de Zas recogen sus premios nacionales

Los galardones distinguen proyectos que integran recursos abiertos para mejorar el aprendizaje

Redacción
03/03/2026 20:34
Los tres docentes premiados
Los tres docentes premiados
 Los docentes Lorena Cerdeiro Núñez, Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo recogieron en Madrid los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Dixital do Alumnado, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Se trata de unos reconocimientos que distinguen proyectos que integran recursos abiertos y tecnologías digitales para mejorar el aprendizaje, con especial hincapié en las competencias STEM y digitales. Los tres se convierten así en un referente nacional de la innovación educativa en el rural gallego. 

En la modalidad individual, Lorena Cerdeiro, del CPI de Zas, obtuvo el primer premio con el proyecto ‘Clics seguros en Zas’, partiendo del recurso abierto ‘Sin miedo a hacer clic’, del repositorio cREAgal. 

La iniciativa diseñada sensibiliza al alumnado de ESO sobre los riesgos en la red, la fenda digital y el uso seguro y responsable de los dispositivos, abordando uno de los retos más relevantes de la sociedad digital actual. 

En la modalidad colectiva, Fina Paulos y Óscar Rey, ambos profesores del IES Maximino Romero de Lema, en Baio, consiguieron el galardón con una propuesta pedagógica que exporta un recurso educativo abierto sobre el Río Miño. 

El trabajo desarrollado apuesta por la gamificación, la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada y el aprendizaje colaborativo para acercar las nuevas tecnologías al entorno rural. 

Los tres docentes ya recibieron en Navidad un reconocimiento por parte de la Xunta de Galicia, durante la visita del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al instituto de Baio, donde los calificó como “máximos expoñentes da profesionalidade ao servizo da calidade do sistema educativo galego, nomeadamente no rural e nun ámbito tan sensible como as novas tecnoloxías”

 En el acto de entrega en Madrid, los docentes premiados destacaron que “dende centros rurais como os de Zas, podemos liderar a vangarda educativa apostando por redes colaborativas, coñecemento compartido e metodoloxías como a aprendizaxe por proxectos ou orientada ó servizo social co alumnado no centro”. Asimismo, agradecieron el apoyo de las familias y del alumnado participante en los proyectos. 

