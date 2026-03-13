Aprobada de forma definitiva la relación de puestos de trabajo del personal municipal de Zas

Zas aproba definitivamente a RPT, que permitirá unha xestión máis eficiente do persoal municipal

El Concello de Zas aprobó definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal municipal, un documento clave para la ordenación, planificación y racionalización de los recursos humanos de la administración local.

La aprobación definitiva de la RPT salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno, el BNG, y las abstenciones del PP y del Psoe. Durante el proceso de exposición pública se presentaron cuatro alegaciones por parte de los trabajadores municipales: tres fueron rechazadas y una estimada parcialmente.

La RPT es el resultado de un proceso de negociación sindical en el que participó Comisiones Obreras, único sindicato que presentó propuestas y que apoyó el documento final.

La aprobación de este instrumento supone la actualización y redefinición de las funciones de los distintos puestos de trabajo, adecuándolos a la realidad normativa, organizativa y funcional de la entidad local, así como la creación de nuevos puestos que reforzarán y mejorarán la prestación de los servicios públicos a la vecindad.

Además, la nueva RPT incluye una actualización retributiva que supone un incremento salarial para todo el personal municipal, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Con esta decisión, el Concello de Zas se sitúa a la par de otros municipios con RPT actualizada, dando un paso decisivo hacia una gestión más eficiente, transparente y profesionalizada del personal municipal.

Herramienta fundamental

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó: “A aprobación definitiva da RPT supón un fito importante para o Concello. Trátase dunha ferramenta fundamental para ordenar o funcionamento interno da administración e garantir unha mellor prestación dos servizos públicos á nosa veciñanza”.

Muíño también subrayó: “Este documento é froito dun proceso de diálogo e traballo técnico que nos permite avanzar cara a unha administración local máis moderna, máis eficiente e mellor preparada para afrontar os retos presentes e futuros”.