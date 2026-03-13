Aprobada de forma definitiva la relación de puestos de trabajo del personal municipal de Zas
La actualización redefine funciones, crea nuevos puestos y mejora salarios con efectos retroactivos desde enero
El Concello de Zas aprobó definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal municipal, un documento clave para la ordenación, planificación y racionalización de los recursos humanos de la administración local.
La aprobación definitiva de la RPT salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno, el BNG, y las abstenciones del PP y del Psoe. Durante el proceso de exposición pública se presentaron cuatro alegaciones por parte de los trabajadores municipales: tres fueron rechazadas y una estimada parcialmente.
La RPT es el resultado de un proceso de negociación sindical en el que participó Comisiones Obreras, único sindicato que presentó propuestas y que apoyó el documento final.
La aprobación de este instrumento supone la actualización y redefinición de las funciones de los distintos puestos de trabajo, adecuándolos a la realidad normativa, organizativa y funcional de la entidad local, así como la creación de nuevos puestos que reforzarán y mejorarán la prestación de los servicios públicos a la vecindad.
Además, la nueva RPT incluye una actualización retributiva que supone un incremento salarial para todo el personal municipal, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Con esta decisión, el Concello de Zas se sitúa a la par de otros municipios con RPT actualizada, dando un paso decisivo hacia una gestión más eficiente, transparente y profesionalizada del personal municipal.
Herramienta fundamental
El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó: “A aprobación definitiva da RPT supón un fito importante para o Concello. Trátase dunha ferramenta fundamental para ordenar o funcionamento interno da administración e garantir unha mellor prestación dos servizos públicos á nosa veciñanza”.
Muíño también subrayó: “Este documento é froito dun proceso de diálogo e traballo técnico que nos permite avanzar cara a unha administración local máis moderna, máis eficiente e mellor preparada para afrontar os retos presentes e futuros”.