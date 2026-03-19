Zas

El Concello de Zas posibilitará que las familias puedan conciliar de manera gratuita en Semana Santa

Los campamentos para niños de entre 3 y 12 años se llevarán a cabo en los centros socioculturales de la capital municipal y de Baio

Manuel Froxán Rial
19/03/2026 22:38
Manuel Muíño, alcalde de Zas
El Concello de Zas anuncia la puesta en marcha de una nueva edición de los campamentos de Semana Santa para niños, una iniciativa pensada para facilitar la conciliación de vida familiar y laboral durante un período no lectivo. 

La propuesta se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en los centros socioculturales de Zas y Baio, en horario de 10.00 a 14.00 horas. 

La actividad va dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 12 años. 

Desde el Ayuntamiento destacan que se trata de campamentos de carácter gratuito, reafirmando así “o noso compromiso co benestar das familias e coa igualdade de oportunidades”. 

Las inscripciones se pueden realizar en los centros socioculturales del municipio en los horarios habituales: en la sede de Zas (teléfono 981 751 398) de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas; y en la de Baio (981 718 056), de martes a viernes de 13.30 a 20.30 horas. 

El alcalde, Manuel Muíño, destaca la importancia de esta iniciativa de carácter gratuito: “Estes campamentos non só facilitan a conciliación, senón que tamén garanten que todas as familias, independentemente da súa situación económica, poidan acceder a un servizo de calidade”.

Te puede interesar

Manuel Muíño, alcalde de Zas

El Concello de Zas posibilitará que las familias puedan conciliar de manera gratuita en Semana Santa
Manuel Froxán Rial
Muiño (izquierda) y Brenlla presentan la programación de las Torres do Allo

Zas pone en valor la memoria colectiva y el papel de la mujer como transmisora de identidad
Redacción
Muiño (izquierda) y Brenlla presentan la programación de las Torres do Allo

Las Torres do Allo se llenarán de vida con un extenso programa hasta el mes de octubre
Redacción
Zas aproba definitivamente a RPT, que permitirá unha xestión máis eficiente do persoal municipal

Aprobada de forma definitiva la relación de puestos de trabajo del personal municipal de Zas
Redacción