El Concello de Zas posibilitará que las familias puedan conciliar de manera gratuita en Semana Santa
Los campamentos para niños de entre 3 y 12 años se llevarán a cabo en los centros socioculturales de la capital municipal y de Baio
El Concello de Zas anuncia la puesta en marcha de una nueva edición de los campamentos de Semana Santa para niños, una iniciativa pensada para facilitar la conciliación de vida familiar y laboral durante un período no lectivo.
La propuesta se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en los centros socioculturales de Zas y Baio, en horario de 10.00 a 14.00 horas.
La actividad va dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 12 años.
Desde el Ayuntamiento destacan que se trata de campamentos de carácter gratuito, reafirmando así “o noso compromiso co benestar das familias e coa igualdade de oportunidades”.
Las inscripciones se pueden realizar en los centros socioculturales del municipio en los horarios habituales: en la sede de Zas (teléfono 981 751 398) de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas; y en la de Baio (981 718 056), de martes a viernes de 13.30 a 20.30 horas.
El alcalde, Manuel Muíño, destaca la importancia de esta iniciativa de carácter gratuito: “Estes campamentos non só facilitan a conciliación, senón que tamén garanten que todas as familias, independentemente da súa situación económica, poidan acceder a un servizo de calidade”.