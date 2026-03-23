Baio despide a Fernando Montero, de Casa Rogelio, referente en la hostelería local

Fernando Montero de Casa Rogelio Archivo

Baio despide a Fernando Montero, el histórico tabernero de Casa Rogelio, fallecido este lunes a los 71 años. Montero dedicó su vida al negocio que fundó su padre en 1936, una emblemática parada en la rúa Bispo Romero Lema de la localidad zaense que evolucionó de bazar y estanco a un referente social que hoy gestionan sus hijos, Sarita y Nando.

Bajo su mando, el local no solo destacó por su cocina y sus noches universitarias los jueves de verano, sino también por repartir la suerte en loterías como el Gordo de Navidad, entre otras. Sus restos son velados en el tanatorio Costa y el entierro se celebrará este martes por la tarde en horario aún por definir.