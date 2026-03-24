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Zas

Baio clausura una nueva edición de la Universidade Sénior

Redacción
24/03/2026 22:34
El alcalde de Zas, Manuel Muíño, entregando el diploma a una de las alumnas de la Universidade Sénior
El alcalde de Zas, Manuel Muíño, entregando el diploma a una de las alumnas de la Universidade Sénior
Mar Casal
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El centro sociocultural de Baio (Zas) acogió este martes el acto de clausura y entrega de diplomas a los participantes en la octava edición de la Universidade Sénior de la Universidade de A Coruña dirigida a personas de más de 50 años de la Costa da Morte.

 Cerca de 80 personas participaron en esta edición El acto de clausura contará con la presencia del presidente del GDR Costa da Morte y alcalde de Zas, Manuel Muiño; la directora de la Universidade Sénior, Matilde García; y de la adjunta a la dirección, Susana Iglesias.

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