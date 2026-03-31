Llegan a su fin los trabajos de sustitución del césped en el campo de fútbol de Baio

El alcalde, Manuel Muíño, comprobando el resultado de las actuaciones Cedida

El Concello de Zas reabre este domingo el campo de fútbol Platas Reinoso de Baio una vez completado el ambicioso proyecto de mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales, actuación que califica de “un antes e un despois para o deporte no municipio”.

El acto de inauguración comenzará a las 17:00 horas con un partido de las categorías inferiores del Club Deportivo Concello de Zas.

Posteriormente, a las 18:30 horas, se disputará un amistoso en el que participará un combinado de veteranos del CD Baio y del Sporting Zas, que se enfrentará a jugadores del equipo sénior de ambos clubes.

La reapertura de las instalaciones se enmarca dentro de una estrategia municipal de apuesta por el deporte como eje fundamental de desarrollo social, salud y dinamización de la vida local.

En los últimos años, el Concello lleva invertidos un total de 800.000 euros en diferentes actuaciones destinadas a mejorar y actualizar las infraestructuras deportivas, una cifra que sitúa a Zas entre los ayuntamientos que más esfuerzo económico realizan en este ámbito en la Costa da Morte.

Las mejoras acometidas abarcan la renovación integral del césped de los dos campos municipales de fútbol.

En el caso del Estadio Municipal de Baio, se instaló un césped de última generación, situando la instalación a la vanguardia de las infraestructuras deportivas de la comarca.

Además, se realizaron diversas obras de acondicionamiento y mejora en los espacios anexos a los campos de fútbol, con el objetivo de ofrecer unas instalaciones más cómodas, accesibles y funcionales.

El alcalde, Manuel Muíño, pone en valor todas estas mejoras: “Hoxe podemos decir con orgullo que contamos cos mellores campos da Costa da Morte”