La oficina turística de Brandomil recibe a 300 visitantes de todo el mundo en Semana Santa

Semana Santa Brandomil

A lo largo de esta Semana Santa, la oficina de información cultural y turística “Brandomil. Porta romana da Costa da Morte”, promovida por la Fundación Brandomil, acogió a una gran cantidad de turistas procedentes de diferentes partes de Galicia, como Ourense, Fene, Vigo o Baiona; de la península, como Bilbao, Madrid, Murcia o Salamanca, entre otros; e incluso de distintas partes del mundo, como Alemania o Países Bajos hasta Argentina, EE. UU., Venezuela e incluso Australia, alcanzando casi 300 visitantes en ocho días de apertura, que se acercaron a la oficina con el fin de conocer mejor el entorno.

Una de las cosas que más sorprende de estos visitantes es que la mayor parte de ellos busca visitar destinos clave como Fisterra o O Ézaro y disfrutar del paisaje marítimo, pero desde la oficina se les indica otras ofertas turísticas y patrimoniales de la zona.

Uno de los recursos que más interés generó en esta ocasión fue la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas. Muchos de los visitantes no conocían esta celebración y señalaron el interés por acudir a conocerla; pasó lo mismo con los actos vinculados a la Semana Santa de Fisterra. Desde la oficina se procura mantener un contacto con los concellos de la Costa para ser un referente turístico.