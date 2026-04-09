Zas avala con más de 1.100 firmas su demanda de personal sanitario

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, posando ante el registro de la Xunta antes de hacer entrega de las firmas Cedida

El Concello de Zas continúa con su campaña en defensa de una sanidad pública digna y de calidad que puso en marcha a raíz de lo que el gobierno municipal califica de “grave falta de persoal” en el centro de salud de la localidad.

Después de la reunión informativa mantenida con los vecinos hace dos meses, los responsables municipales dieron un paso más con la recogida de firmas para exigir la cobertura inmediata de la plaza de pediatria y la estabilización de las plazas de medicina de familia.

La iniciativa contó con un amplio respaldo social, alcanzando un total de 1.135 firmas, una cifra muy significativa si se tiene en cuenta que el municipio cuenta con algo más de 4.000 habitantes.

Estas firmas, junto con el escrito con la petición formal suscrita por la ciudadanía, fueron entregadas personalmente por el alcalde, Manuel Muíño, en el registro general de la Xunta de Galicia durante la jornada del jueves.

Desde el Concello subrayan que, una vez recogidas las rúbricas, se esperó un tiempo prudencial para que la Consellería de Sanidade adoptara las medidas oportunas y resolviese la situación.

Sin embargo, añaden, la espera no sirvió para nada y, día de hoy, la ausencia de pediatra continúa sin solución y las plazas de medicina de familia siguen caracterizándose por una alta inestabilidad, con cambios constantes de profesionales e incluso períodos nos que no hay ningún médico disponible.

El alcalde se muestra especialmente crítico con la Consellería. “Estamos ante unha situación absolutamente intolerable. Non é de recibo que as familias teñan que cambiar de médico cada quince días ou que, directamente, non haxa ningún profesional dispoñible en determinados momentos. Isto non é unha incidencia puntual, é un abandono continuado e evidente por parte da administración autonómica”, dice Manuel Muíño.

El regidor recuerda que la Xunta tuvo tres meses para actuar después de las primeras advertencias que le hicieron llegar, “pero non fixeron absolutamente nada para corrixir esta situación e a paciencia da veciñanza de Zas ten un límite".