El Sergas asegura que la atención primaria en Zas funciona sin demoras y con plantilla estable

Vista del centro de salud de Zas EC

El Sergas ha trasladado que la atención primaria en el centro de salud de Zas y en el consultorio de Baio se presta actualmente sin demoras, con citas disponibles ya para el próximo lunes.

Según la actualización remitida este viernes por la gerencia del Área Sanitaria da Coruña e Cee, la situación asistencial es de normalidad tras la estabilización de la plantilla médica.

Desde el pasado mes de febrero, tanto las dos plazas de médico de familia del centro de salud de Zas como la del consultorio de Baio están cubiertas por personal estable.

El Sergas reconoce las dificultades existentes para cubrir puestos en el ámbito rural, pero asegura que se están realizando esfuerzos para garantizar la presencia de profesionales y la continuidad del servicio.

En relación con la atención pediátrica, el organismo sanitario señala que, ante la falta de especialistas —una problemática extendida en Galicia y en el conjunto del Estado—, el servicio se está prestando de forma diaria en el centro de salud de Vimianzo, como cabecera del área, hasta que se logre incorporar a un pediatra.

Esta información ya había sido comunicada al Concello el pasado mes de febrero y ha sido actualizada nuevamente en la jornada de este viernes.