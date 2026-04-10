Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

El Sergas asegura que la atención primaria en Zas funciona sin demoras y con plantilla estable

Recuerda que el servicio pediátrico se presta de forma diaria en el consultorio de Vimianzo como cabecera de área, al igual que ocurre en el resto de Galicia

Redacción
10/04/2026 21:16
Vista del centro de salud de Zas
Vista del centro de salud de Zas
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Sergas ha trasladado que la atención primaria en el centro de salud de Zas y en el consultorio de Baio se presta actualmente sin demoras, con citas disponibles ya para el próximo lunes. 

Según la actualización remitida este viernes por la gerencia del Área Sanitaria da Coruña e Cee, la situación asistencial es de normalidad tras la estabilización de la plantilla médica. 

Desde el pasado mes de febrero, tanto las dos plazas de médico de familia del centro de salud de Zas como la del consultorio de Baio están cubiertas por personal estable. 

El Sergas reconoce las dificultades existentes para cubrir puestos en el ámbito rural, pero asegura que se están realizando esfuerzos para garantizar la presencia de profesionales y la continuidad del servicio. 

En relación con la atención pediátrica, el organismo sanitario señala que, ante la falta de especialistas —una problemática extendida en Galicia y en el conjunto del Estado—, el servicio se está prestando de forma diaria en el centro de salud de Vimianzo, como cabecera del área, hasta que se logre incorporar a un pediatra. 

Esta información ya había sido comunicada al Concello el pasado mes de febrero y ha sido actualizada nuevamente en la jornada de este viernes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vista del centro de salud de Zas

El Sergas asegura que la atención primaria en Zas funciona sin demoras y con plantilla estable
Redacción
baiuca

La 41ª Carballeira de Zas se estrena con Baiuca como cabeza de cartel
Redacción
El alcalde de Zas, Manuel Muíño, posando ante el registro de la Xunta antes de hacer entrega de las firmas

Zas avala con más de 1.100 firmas su demanda de personal sanitario
Manuel Froxán Rial
Semana Santa Brandomil

La oficina turística de Brandomil recibe a 300 visitantes de todo el mundo en Semana Santa
Redacción