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Zas

La 41ª Carballeira de Zas se estrena con Baiuca como cabeza de cartel

Su propuesta lo ha consolidado como un referente internacional que triunfa en escenarios de todo el mundo

Redacción
10/04/2026 21:02
baiuca
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 La organización de la Festa da Carballeira de Zas desvela la primera gran confirmación para su 41ª edición: Baiuca. Liderado por Alejandro Guillén, Baiuca se ha convertido en un proyecto imprescindible para la renovación de la música gallega. 

Su propuesta, que fusiona ritmos tradicionales con electrónica de vanguardia, lo ha consolidado como un referente internacional que triunfa en escenarios de todo el mundo.

El público que se acerque a la Carballeira de Velar podrá disfrutar de uno de sus potentes directos, donde la percusión y las flautas conviven con sintetizadores para crear una atmósfera mística y única.

 Tras una intensa trayectoria de giras internacionales, su presencia en Zas promete ser uno de los hitos de esta 41ª edición. 

La confirmación de Baiuca refuerza la posición de la Carballeira como uno de los festivales más influyentes del panorama estatal. 

Con más de cuatro décadas de historia, la cita vuelve a ser el epicentro de una experiencia que va más allá de la música, combinando conciertos con artesanía, gastronomía y actividades familiares en un entorno natural incomparable. Este anuncio supone el disparo de salida para un cartel que seguirá desvelando nombres en las próximas semanas. 

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