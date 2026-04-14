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Zas

Concentración delante del centro de salud de Baio en defensa de una atención primaria de calidad

Denuncian la falta de profesionales, sobre todo en pediatría

Redacción
14/04/2026 00:12
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Movilización ante el centro médico de Baio
Mar Casal
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Con motivo de la celebración este lunes del Día Mundial da Atención Primaria, la plataforma SOS Sanidade Pública convocó diversas concentraciones delante de los centros de salud de varias localidades, entre ellas Baio (Zas), en defensa de una atención primaria digna y de calidad. La concentración de Baio congregó a medio centenar de personas y contó con el respaldo del BNG y el PSOE de la Costa da Morte. 

El diputado nacionalista Oscar Insua manifestó: “Como pode dicir o PP que o servizo se presta con normalidade, se hoxe mesmo no centro médico de Baio daban cita para dentro de dúas semanas? É un escandalo, e ademais minten sen avergonzarse”. 

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, también estuvo en la concentración, al igual que el responsable comarcal del BNG, y representantes políticos de otras localidades. Por su parte, la portavoz de SOS Sanidade Pública, Ana Lestón, leyó un manifiesto en el que se denunció el proceso de desmantelación en la Atención Primaria en la comarca y se criticó la “falta alarmante” de profesionales, sobre todo en pediatría, obligando a que los menores tengan que desplazarse fuera de su concello para ser atendidos, una “situación “inaceptable”, que pon en evidencia o abandono do rural por parte da administración sanitaria”.

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