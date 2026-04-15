El nuevo presupuesto del Concello de Zas se incrementa en más de un 20% hasta llegar a los 8,6 millones

En el anexo de inversiones se contempla obras como la reforma de la Praza do Concello (685.000 euros) y la rehabilitación de la cubierta del consistorio (173.800 euros) EC

Después de funcionar durante el ejercicio de 2025 con las cuentas prorrogadas, el Concello de Zas contará muy pronto con un presupuesto adaptado a sus nuevas necesidades.

De hecho el documento ya fue al salón de plenos hace unos días y salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno del BNG y la abstención de PP y PSOE, por lo que ahora tan solo falta que supere los preceptivos plazos de exposición para que entre en vigor.

El de 2026 es un presupuesto equilibrado por cuanto asciende tanto en su estado de gastos como de ingresos a un total de 8.608.366,08 euros, lo que representa un incremento de alrededor del 21% con respecto al de 2024, prorrogado en el ejercicio siguiente.

Según destaca el alcalde, Manuel Muíño, son unos presupuestos basados en el control del gasto público y comprometidos con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Incide también el regidor en el importante esfuerzo que se realiza en el apartado del gasto social y promoción cultural, así como en las inversiones sostenibles, y todo ello sin subir la carga impositiva a los vecinos.

Gastos e ingresos

Por lo que respecta al estado de gastos, el capítulo I de personal asciende a 1.722.201,08 euros, lo que equivale al 20% del total y supone un subida de 591.000 euros con respecto a las cuentas de 2024.

Al respecto hay que tener en cuenta que solo de las subidas derivadas de las leyes de presupuestos y decretos estatales, el incremento es de más del 6% en las retribuciones de las plazas de personal que están cubiertas.

A ello hay que añadir la aprobación por parte del pleno de la corporación de la Relación de Postos de Traballo (RPT), que implica subidas salariales en todas las plazas existentes, ya que los salarios anteriores eran muy bajos, al tiempo que se asignaron funciones a los puestos de trabajo, se definieron los conceptos retributivos, etcétera.

Además, se incluyeron puestos obligatorios por ley (tesorería, la dotación mínima de 3 policías locales, la creación de la plaza de arquitecto técnico como funcionario), se amortizaron puestos que no se veían necesarios y se crearon otros que resultan imprescindibles (auxiliar administrativo para Intervención, administrativo de servicios generales, etcétera).

La subida del salario mínimo interprofesional también afecta a las plazas de personal temporal de vías y obras.

El capítulo 3 de bienes corrientes y servicios asciende a 4.582.172,55 euros (53,24% del total), frente a los 3.891.797,45 euros del 2024.

En este caso el primer edil apunta que aunque se espera seguir con la política de contención del gasto– teniendo en cuenta los importantes incrementos de los precios de la energía eléctrica, carburantes, mano de obra y materiales; así como el importante número de horas de atención a dependientes concedido por la Xunta y de usuarios del SAF (axuda no fogar) en la modalidad de libre concurrencia– se hace necesario ampliar este capítulo para poder atender a todas esas necesidades siendo el coste por hora cada vez más caro.

El capítulo IV de transferencias corrientes suma 114.244,34 euros (1,33%), que se destinarán a subvenciones a asociaciones y entidades deportivas, promoción cultural y turística, becas de estudio, ayudas al transporte y emergencia social.

Por lo que respecta al estado de ingresos, las previsiones de ingresos por impuestos directos se cifran en 1.182.399 euros (13,74% del total), frente a los 1.106.483 euros del presupuesto de hace dos años.

El montante total que se espera recaudar en este capítulo se reparte de la siguiente forma: 96.657 euros por el IBI de rústica; 753.403 euros del IBI de urbana; 35.833 IBI de características especiales; 232.214 euros del impuesto de vehículos; 13.076 euros de impuesto de plusvalía; y 52.213 euros del IAE.

Proyectos eólicos

Por el capítulo II de impuestos indirectos se fija una estimación de ingresos de 1.575.585 euros (18,30%), frente a los 1.353.007 euros de 2024.

El incremento notable se explica por los ingresos que se esperan de los proyectos del parque eólico A Lagoa I y Coto-Muíño, en los que se prevé que el comienzo de las obras sea inminente toda vez que ambos proyectos ya cuentan con las autorizaciones sectoriales y la aprobación de la Xunta.

El capítulo III de tasas, precios públicos y otros ingresos se establece en 466.083 euros (5,41%), procedente de los recibos de la basura, padrón del agua, precios públicos del SAF y del servicio de tanatorio municipal, etcétera.

El montante del capítulo IV de transferencias corrientes es de 3.815.780 euros (44,33%), por los 2.599.749 euros del 2024, derivados de la participación en los tributos del Estado y de las subvenciones de otras administraciones como la Xunta y la Diputación de A Coruña.

Los ingresos patrimoniales del capítulo V se cifran en 250.000 euros (2,90%) y provienen de los intereses generados por las cuentas bancarias municipales.

Las transferencias de capital del capítulo VII ascienden a 1.308.517 euros (15,20%), 215.000 euros menos que en el anterior presupuesto aprobado.

En el capítulo IX de pasivos financieros no se consigna cantidad alguna por cuanto no está previsto recurrir a ninguna operación de endeudamiento.

Manuel Muíño, alcalde de Zas EC

Las inversiones representan el 25% del total

El apartado de inversiones reales suma un montante de 2.174.208,11 euros, lo que equivale al 25,26% del total del estado de gastos, siendo el segundo capítulo con más peso dentro del presupuesto de gastos, solo por detrás del de mantenimiento de bienes corrientes y servicios.

Del montante total de casi 2,2 millones, 1.308.517 euros procederán de ayudas de la Xunta y la Diputación, mientras que los 865.690 euros restantes corresponden a fondos propios.

Entre las actuaciones contempladas destaca la renovación y mejora de la Praza do Concello de Zas, obra que cuenta con un presupuesto de 685.223 euros y que será cofinanciada.

Otros proyectos importantes son los referidos a la mejora de infraestructuras viarias, entre los que destacan la mejora de pistas para el acceso a núcleos de Zas, Baio y resto de las parroquias (inversión de 236.864 euros) y otro actuación de acondicionamiento del acceso a distintas entidades de población valorado en 280.000 euros.

En este mismo apartado cabe citar las mejoras en las vías Loroño-Gomarís, A Lagoa-Pudenza y Fornelos (presupuesto de 94.826); el aglomerado de distintos tramos de la carretera A Piolla-O Sisto (68.400 euros); y de los accesos al polígono de O Allo (42.000 euros).

En rehabilitar la cubierta del consistorio se invertirán 173.800 euros y en cubrir la cantina del Platas Reinoso de Baio 21.000.

Valoración de la oposición

Tanto el Partido Popular como el PSOE de Zas critican que antes de llevar los presupuestos de este año a pleno no se convocase a la comisión de cuentas para estudiarlas y abrir la posibilidad de presentar alguna enmienda.

Ambas formaciones se abstuvieron en la votación final. David Gómez, portavoz de los populares, reconoce que la oposición si recibió una copia en papel del documento contable, pero reprocha que ni a ellos ni a la representante socialista se les diese la oportunidad de hacer aportaciones.

Gómez Brandariz coincide con el gobierno en que las cifras son importantes, “pero iso tamén se debe ás aportacións da Xunta e da Deputación”.

El edil califica de “pouco ambicioso” el apartado de inversiones reales, en el que echa en falta obras como “beirarrúas en Zas; o arranxo da estrada de Vilar, en Muíño; ou o asfaltado da pista Baio-Fornelos”.

A los populares les parecen asimismo escasos los 40.000 euros que se consignan para becas, “mentras que para propaganda e publicidade van más de 100.000 euros e para atencións protocolarias van 30.000 euros”.

Tampoco ve bien la partida reservada para asignaciones a grupos políticos, por lo que propuso sacarla y destinar el dinero a otras necesidades.

La socialista Sheila Rial coincide con sus compañeros de oposición en criticar que se cercenase la posibilidad de hacer enmiendas al no convocar con anterioridad al pleno la comisión de cuentas, así como en destacar que una parte importante de los recursos que sostienen el presupuesto proceden de otras administraciones, “especialmente da Deputación que neste ano 2026 achega máis de 1 millón de euros a través do POS”.

La edila socialista también echa en falta actuaciones como la dotar de traída de agua a Regalados y Beizana, “un servizo básico que levan anos reclamando”, además de criticar la externalización del servicio de limpieza viaria.

Cree, además, que algunas partidas son insuficientes “como por exemplo os 20.000 euros para centros educativos sabendo como están”; los 10.000 consignados para comisiones de fiestas “que son quen realmente manteñen viva a actividade social do municipio”; o la “nula partida para abastecer de servizos básicos, mentras que si hai 30l000 euros para actuacións protocolarias”.