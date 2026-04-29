La Xunta licita mejoras viales en diez municipios de la Costa da Morte por valor de 3,5 millones

Belén do Campo supervisó un tramo de la carretera Baio-Santa Comba, una de las que va a ser objeto de mejora Cedida

La Xunta de Galicia anunció este miércoles la licitación de obras de mejora del firme en una decena de viales de la Costa da Morte y del área de Santiago por valor de más de 3,5 millones de euros.

Lo hizo concretamente la delegada Belén do Campo durante la visita que realizó a Zas, en la que estuvo acompañada por la directora territorial de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire.

Las actuaciones tendrán una plazo de ejecución de seis meses y beneficiarán a los municipios de A Baña, Cabana de Bergantiños, Cee, Fisterra, Laxe, Muros, Muxía, Santa Comba, Vimianzo y Zas.

Se intervendrá en un total de ocho carreteras hasta totalizar una distancia de cerca de 65 kilómetros.

En el caso concreto de Zas, la delegada visitó un tramo de la AC-404 de Santa Comba a Baio cuyo firme se renovará con esta actuación.

En total en este municipio está prevista la mejora de más de 11,7 kilómetros con una inversión de casi 727.000 euros.

Durante la visita, la representante autonómica destacó que estas obras tienen como finalidad mejorar la seguridad vial y la comodidad de los usuarios de esos viales, actuando en aquellos tramos que que presentan un mayor grado de deterioro.

Las intervenciones se llevarán a cabo en función del estado del firme en las distintas zonas de actuación.