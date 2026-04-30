El IES Maximino Romero finalista en los Premios del Ejército

Vista del IES Maximino Romero de Lema, de Baio EC

El 10 de abril, el jurado constituido en el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) eligió los mejores proyectos de la fase regional relativa a los Premios Ejército 2026 en su disciplina de Enseñanza Escolar.

En esta ocasión han sido varios los trabajos presentados, tanto en Galicia como en Asturias, en diferentes categorías: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial.

Esta participación pone de manifiesto el interés de los escolares por conocer las múltiples actividades de las Unidades del Ejército de Tierra.

En la categoría de la ESO, el vencedor ha sido el colegio IES Maximino Romero, de Baio, con el trabajo 'España: la gran olvidada', relacionado con la efeméride principal celebrada en esta edición de los Premios, el '250 Aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América'.

Una vez fallados los trabajos a nivel autonómico, los centros ganadores acceden a la fase nacional, que será resuelta entre el 11 y el 15 de mayo de 2026.