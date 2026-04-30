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Zas

O alumnado de 4º de ESO do IES de Baio gana un concurso de difusión del patrimonio natural

El galardón posibilitará que la totalidad de la clase participe en una excursión a uno de los parques naturales de Galicia

Manuel Froxán Rial
30/04/2026 23:30
Los alumnos del IES baiés recogieron el premio en una gala celebrada en localidad ourensana de Miño
Los alumnos del IES baiés recogieron el premio en una gala celebrada en localidad ourensana de Miño
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El alumnado de 4º de ESO del IES Maximino Romero de Lema de Baio ganó el II Certame ParqueVibras organizado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático con el fin de acercar los parques naturales de Galicia al alumnado de secundaria y de sensibilizar sobre la necesidad de fomentar su conservación a través de la creación de contenido para redes sociales como Instagran, Tik Tok o You Tube. 

Los alumnos del centro baiés participaron con un video original, realizado íntegramente en lengua gallega y en el que se convirtieron en’influencers’ para reivindicar la protección de estos espacios. 

Su trabajo, títulado “O monte Aloia”. fue elegido como la mejor pieza audiovisual del concurso. 

Sus autores, acompañados por su profesora Fina Paulos, recogieron el premio en una gala celebrada en Miño, Ourense. 

El galardón posibilitará que la clase completa de 4º de ESO del instituto baiés disfrute de una excursión a uno de los seis parque naturales de Galicia

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